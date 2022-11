12 isolert etter jordras i Sogndal

Et jordras skal ha gått ved Menes i Sogndal kommune. Ingen skal være tatt, men 12 beboere skal være isolert.

Politiet omtaler det som et «større ras», som skal være mellom 20 og 30 meter bredt og rundt en meter høyt. Det skal ha gått over fylkesvei 5606.

– Skredet har gått på et sted som heter Menes. Det er i Balestrand i Sogndal kommune, og er en liten plass, forteller operasjonsleder Eirik Loftesnes til VG.

110 Vest bekrefter raset til VG.

Det var ordføreren Arnstein Menes selv så raset og meldte det inn til politiet.

– Det går fint, sier han.

– Det kom en melding klokken 19.24 om at det skal ha gått et ras. Det er usannsynlig at folk er tatt av raset, sier vaktleder ved 110 Vest, Jostein Steinsland Hauge.

Politiet opplyser til VG at det er 15 personer som bor i området, og 12 personer som er hjemme nå er isolerte.

NRK meldte om saken først.

Tidligere torsdag ble farevarselet for området oppjustert til oransje, på grunn av mye regn i området. Jordskredfaren er dermed høy.

Fra torsdag kveld til fredag kveld kan det komme 80 til 120 millimeter i midtre og indre strøk av Vestland fylke, ifølge Meteorologisk institutt.

Saken oppdateres.