Ordføreropprør: 34 av 46 kommuner fra Ap og Sp

Det foregår flere ordføreropprør i Norge mot regjeringens skatteskjerpelser for landets kraftselskaper. Flertallet av ordførerne er fra Ap og Sp. – Lytt til grasrota i partiene deres, sier Sp-ordfører Odd Jarle Svanem i Heim kommune i Trøndelag.

46 kommuner i Trøndelag, Agder og Grenland har tatt initiativ til tre offensive forsøk for å få regjeringen til å endre sitt omstridte forslag, som vil øke skattene for kraftselskaper i Norge.

34 av de 46 kommunene har ordførere fra regjeringspartiene Ap og Sp. Sist i rekken er 18 kommuner i Trøndelag, som torsdag sendte brev til sin egen regjering og Stortinget.

Vi skriver egen regjering, fordi 17 av 18 kommuner bak brevet er ordførere fra Ap eller Sp. Den siste er en ordfører fra en bygdeliste.

Alle de tre initiativene tar utgangspunkt i regjeringens forslag som øker skattene i kraftsektoren.

Men det er litt ulik begrunnelse.

– Feil medisin

På Sørlandet og Grenland er det innføring av høyprisbidrag og økning i grunnrenteskatten det reageres på. Ikke så rart; det er kommuner som har interesser i Agder Energi.

I Trøndelag kommer økte utgifter for vindkraftprosjekter på toppen, hvor det sentrale selskapet som kommunene har interesser i, er Trønder Energi.

I brevet fremholdes det blant annet at de prinsipielt støtter forslaget om å innføre en statlig grunnrenteskatt.

– Vi er enig i at de som har superprofitt skal betale mer, men vi utfordrer om det er riktig å innføre for eksisterende vindkraft. Vi mener det er feil medisin, sier ordfører Ole Laurits Haugen (Ap) i Hitra kommune.

DOBBEL KRISE: Hitra-ordføreren sier at det ikke bare er kraftbransjen som rammes i deres kommune, men også oppdrettsnæringen. – Det er meget alvorlig. Vi ber om å bli hørt, sier han.

Han sier det er mange hensyn som ikke er gjort i Oslo, som treffer dem.

– Trøndelag har tatt en stor del av belastningen med utbygging av vindkraft på land. Rundt en tredjedel av vindkraften på land er etablert i Trøndelag. Nå opplever vi at vi blir straffet for å ha tatt ansvar.

Han trekker frem et poeng til.

– Strømprisene har vært høye i Sør-Norge, men ikke her i Midt-Norge. Det betyr at vi ikke har vært en del av markedet som ikke har tatt ut noen superprofitt.

Sp-ordfører Odd Jarle Svanem i Heim kommune ber regjeringen lytte.

– Vi ber om at regjeringen vår lytter til grasrota i partiene sine, som kjenner på de endringene som er foreslått. De som tjener mye skal være med å hjelpe oss gjennom situasjonen Norge er i, men vi mener det slår feil ut og at regjeringen må ta en ny runde for å se på konsekvensene.

Heim er siden 2020 en kommune som tidligere besto av Hemne, Halsa og en del av Snillfjord kommune.

Trønderkommunene er åpne for at det innføres en grunnrenteskatt på nye vindkraftprosjekter, men ikke for de som allerede er etablert.

– Blir dette forslaget vedtatt kan det bety tilnærmet bom stopp for utbygging av ny fornybar energiproduksjon i Norge. Vindkraft er i stor grad finansiert av privat og utenlandsk kapital. Investeringene vil fremover gå dit det er stabile politiske rammevilkår, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønder Energi.

KLAR TALE: Ståle Gjersvold sier at vindparkene i Trøndelag aldri hadde blitt bygd, med de rammene regjeringen nå legger.

– Er ikke dette også krisemaksimering fra dere?

– Nei. For vindparker i drift er den direkte konsekvensen at verdien reduseres med 40 prosent, «over natten». Vi ville ikke bygd ut de ni vindparkene vi i dag har i Midt-Norge, om skattereglene på beslutningstidspunktet var som regjeringen nå foreslår.

Han legger til:

– Hadde vi ikke bygd ut disse, ville det betydd at også Midt-Norge hadde hatt høye priser og energikrise nå.

Tidligere er det kjent at de tre Ap-ordførerne i Porsgrunn, Skien og Bamble har engasjert seg kraftig mot regjeringens forslag og at de har hyrt inn et advokatselskap for å vurdere hvilke juridiske skritt de skal ta.

De ba i en uttalelse onsdag om at regjeringen endre forslagene og ber Skagerak Energi, hvor de tre kommunene har relativt store eierandeler, vurdere om saken skal følges opp juridisk, hvis regjeringen står på sitt.

Også på Sørlandet har ordførerne samlet seg bak et felles opprop mot regjeringens planer.

I deres felles uttalelse fremholdes det at innretningen og størrelsen på Regjeringens skatteforslag må justeres.

Info Her er Agder-forslaget – Grunnrenteskatten økes fra 37 % til 40 % – ikke 45 % – og at økningen gjøres midlertidig.

– Høyprisbidraget gjøres midlertidig og beregnes ut fra gjennomsnittlig årspris over 70 øre og ikke time for time. – Høyprisbidraget må gis en innretning som ikke får uheldige virkninger i

forhold til selskapenes sikringsstrategier.

– Endringene i skattene for vannkraft gjøres gjeldende fra 01.01.2023. Vis mer

De fremholder også at Agder Energi «ønsker å være en ledende aktør i det grønne skiftet» og at «vi trenger en innretning som bedre sikrer at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt og finansielt mulig å investere i ny grønn kraftproduksjon».

Forkjemperne for å endre eller stanse regjeringens forslag har fått støtte fra en Bellona-bestilt juridisk vurdering, som advokatselskapet Selmer har laget. De har komme til at et av forslagene, innføring av høyprisbidrag, er i strid med Grunnlovens paragraf 97.

Frp-leder Sylvi Listhaug gikk torsdag kraftig ut mot finansminister Vedum og anklaget ham for dårlig håndverk.

– Står seg faglig

Vedum svarte ved å avvise all kritikken og ga ikke en millimeter i innrømmelser.

VISER TIL TIDLIGERE KOMMENTAR: Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å kommentere denne artikkelen, men viser til sin klare avvisning i intervjuet med Sylvi Listhaug torsdag.

– Jeg mener det omfordelende forslaget er riktig, og at det faglig står seg. Det er de tyngste fagmiljøene i Norge som står bak utformingen.

Han avviste at høyprisbidraget er i strid med Grunnlovens paragraf 97, slik advokatselskapet Selmer har konkludert med.

– Det er vurdert av det fremste juridiske miljøet i Norge, skattelovavdelingen i Finansdepartementet, som har utformet regelverket og i tillegg har vi fått en vurdering av Justisdepartementets lovavdeling.

Vedum ønsker ikke å svare på denne artikkelen, utover det han sa i forbindelse med intervjuet med Listhaug.