RYKKET UT: Det ble skutt mot en bil på Sandaker i Oslo fredag kveld.

Tre personer sett løpende fra bil etter skyting på Sandaker

Politiet kjenner foreløpig ikke identiteten til noen av personene som var involvert i en skyteepisode på Sandaker i Oslo fredag kveld.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag kveld ble det skutt mellom to biler på Sandaker i Oslo, ifølge politiet. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.

Rett i nærheten fant politiet en forlatt bil med knuste ruter.

– Vi har vitner som skal ha sett tre personer løpe fra bilen, sier krimleder Anders Johnsrud i Oslo politidistrikt til VG lørdag morgen.

Ingen pågrepne

Bilen ble tauet bort fra stedet rundt klokken 01 natt til lørdag. Politiet søker fortsatt etter den andre bilen som var involvert.

Politiet har ingen informasjon om at noen er skadet, og foreløpig er ingen pågrepet i saken. Politiet vet heller ikke identiteten på noen av de involverte.

– Både hvem som har skutt og hvem som har blitt beskutt, er ukjent for oss foreløpig. Det er det høyeste målet med etterforskningen å identifisere de som har vært involvert, sier Johnsrud.

Politiet har video av hendelsen og jobber også med å innhente ytterligere videomateriale fra andre kilder.

SKYTING: Fredagens skyteepisode kan ha sammenheng med en annen skyteepisode i samme område få dager før.

Kan ha sammenheng med tidligere skyting

Johnsrud vil ikke gå i detaljer om det er funnet kuler eller hylser på stedet, men sier at det er «noe sånt» og at hypotesen om at det er brukt skytevåpen, er styrket.

– Det er foreløpig uavklart akkurat hvilket type våpen som er brukt, men vi har grunn til å tro at det har blitt skutt mot bilen, sier Johnsrud.

Senest onsdag ble skutt mot en bil på Torshov, ikke langt fra stedet det ble skutt i natt. Fire personer ble pågrepet, men alle har i etterkant blitt sluppet fri. Én person er fortsatt siktet.

– Har det noen sammenheng med tidligere skytinger?

– Det er noe vi ser på. Det er i samme område som det har vært skyting de siste dagene, så det er helt naturlig å undersøke om det har sammenheng. Men vi vet foreløpig for lite til å konkludere på noen måte. Det er en hypotese.