SVARER: Kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, Anne Kristin Hjukse.

Statsministerens kontor ut mot Skatteetaten: − Stikk motsatt av hva de uttaler nå

Statsministerens kontor (SMK) er «undrende» over at Skatteetaten viser til gamle dokumenter når de forklarer kravene om skatt og arbeidsgiveravgift.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I sommer mottok Statsministerens kontor (SMK) et forhåndsvarsel fra Skatteetaten om mulig skyldig arbeidsgiveravgift for utlån av pendlerboliger i årene 2017 til og med 2020.

Kravene kommer i kjølvannet av pendlerboligsakene, der Aftenposten og flere andre medier avslørte hvordan toppolitikere i regjering og storting i årevis bodde gratis pendlerboliger, uten å skatte av det i tråd med det etaten mente er regelverket.

Kravet mot Stortinget er på 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift. SMK er avkrevd 350.000 kroner. I tillegg kommer krav mot flere titalls toppolitikere.

Som VG skrev i fjor, har en rekke stortingsrepresentanter leid ut hele eller deler av boligen på hjemstedet – eller i Oslo -, mens de bodde gratis i pendlerleilighet få minutter fra Oslo sentrum.

Skatteetaten fortalte torsdag at regelverket som utløser skatteplikt på pendlerleiligheter dersom man leier ut egen bolig på hjemstedet delvis eller helt, kom på plass allerede i 1976. Siden den gang har det vært omtalt i ulike versjoner av regelverket og Skatte-ABC, ifølge etaten.

– Generelt er pendlerreglene like for alle, sa seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten til VG.

Seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten

– Stiller oss undrende

Det får Statsministerens kontor til å reagere. I en uttalelse sendt VG sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse:

– Vi stiller oss undrende til at Skatteetaten nå viser til historiske utgaver av Lignings-ABC fra 70-tallet. Vi er enige i at folk som leier ut hele boligen sin ikke vil regnes som pendlere, sier Hjukse.

– Det sentrale er at Skatteetaten så sent som i november 2020 skrev til SMK at utleie av deler av boligen ikke stengte for pendlerfradrag, det stikk motsatte av hva de uttaler nå. Uttalelsen fra 2020 er ikke nevnt i forhåndsvarselet. Det er vi overrasket over, sier Hjukse.

Skatteetaten har selv erkjent at den aktuelle veiledningen fra november 2020 var «feilaktig», blant annet i desember i fjor:

– Skatteetatens veiledning har i sum har vært tydelig, men vi ser at vi i vårt brev til SMK i november 2020 beklageligvis har gitt feilaktig veiledning på spørsmålet om en pendler kan leie ut deler av sin egen boenhet på hjemstedet og samtidig få skattefri pendlerbolig, sa leder i juridisk avdeling Lene Marie Ringså i Skatteetaten til Adresseavisen.

Etaten mener likevel at veiledningen, gitt i en konkret sak, ikke får noen konsekvenser og at politikere som leier ut hjemme må skatte av pendlerboligen – i likhet med alle andre.

Pendler-advokat: Overraskende

– Skatteetatens svar er litt overraskende. Det er jo svært få, hverken privatpersoner eller bedrifter, som tar hensyn til delvis utleie av boligen på hjemstedet når de bor i skattefri pendlerbolig i Norge, sier skatteadvokat Torbjørn Stokke til VG.

Stokke representerer flere nåværende og tidligere toppolitikere som har fått skattesmell etter pendlerbolig fra Stortinget og regjeringen. Han har tyve års fartstid innen skatterett og startet karrieren i Skatteetaten.

Skatteadvokat Torbjørn Stokke.

– De fleste oppgir at de har forholdt seg til rettledningen fra administrasjonene og informasjon fra Skatteetaten, sier Stokke.

– Det er en tøff situasjon for de det gjelder og oppleves urimelig. Først omtales de i media, deretter undersøker Skatteetaten sakene og så kommer Riksrevisjonen og gransker håndteringen. Man skal huske på at det er mennesker oppi dette her.

– Jeg tror og håper at en del av sakene faller bort nå, før Skatteetaten fatter endelige vedtak.

– Ingen bedrifter spør jo en spanjol om hun eller han leier ut et rom i huset sitt hjemme når personen bor gratis i pendlerbolig i Norge, sier Stokke.

– Skatteetaten går etter min mening for langt i å prosedere disse sakene i media. Liv og lære er ikke helt slik de hevder det er.

– Jeg vil gi full støtte til argumentet om at dette gjelder hvermannsen og ikke bare toppolitikeresier Stokke.

Bør finne en god løsning

Flere av sakene VG omtalte i fjor dreide seg om at stortingsrepresentanter tjente penger på å leie ut et eller flere rom i egen leilighet på hjemstedet, mens de selv bodde gratis i pendlerbolig i Oslo uten skatt.

– Delvis utleie er en utfordring i denne materien og Skatteetaten bør tilstrebe å finne en god løsning som ikke medfører gevinst eller tap for representanten, sier skatteekspert Arvid Aage Skaar til VG.

– MEDFØRER BESKATNING: Skatteekspert Arvid Aage Skaar mener jusen om skatt på pendlerboliger ved utleie av deler av egen bolig er klar.

Skaar er professor emeritus ved Universitetet i Oslo, har tidligere jobbet for Oslo ligningskontor, vært kontorsjef i Skattedirektoratet og partner i Wiersholm med skatt som fagfelt. I motsetning til skatteadvokat Stokke, gir Skaar støtte til Skatteetatens syn.

– Utleie som er foranlediget av at representanten reiser til Oslo, og som gjelder deler av representantens egen bolig, herunder representantens kjøkken og bad, vil naturlig nok medføre beskatning av pendlerboligen i Oslo. Jeg vil anta at det Skatteetaten ønsker å gjøre i denne saken er i samsvar med praksis for øvrig, selv om det neppe finnes mange slike saker, sier Skaar.

Millionkrav

To statsråder og en stortingspresident har trukket seg siden pendlerboligsaken sprakk i Aftenposten i fjor. Oslo politidistrikt etterforsker saken og Stortinget har selv satt ned et utvalg for å se på godene til de folkevalgte.

I varselet til SMK og Stortinget i sommer gjennomgikk Skatteetaten de sakene der de mener at pendlerboligen er en skattepliktig fordel for den enkelte politiker, og dermed at SMK skulle betalt arbeidsgiveravgift for verdien av gratis bolig.