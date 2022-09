FURUSET SENTER: Politiet sperret av et område utenfor Furuset senter.

Etterforsker knivstikking i Oslo som drapsforsøk

De to som ble funnet knivstukket på Furuset i Oslo i går er begge utenfor livsfare. En av de to er siktet for drapsforsøk. Den andre for grov kropsskade.

Mandag ettermiddag ble to unge menn knivstukket i nærheten av Furuset senter i Oslo. Den ene mannen ble funnet ved åstedet, mens den andre mannen ble funnet i en leilighet ikke så langt unna.

Tirsdag formiddag melder politiet at begge to er innlagt på sykehus, men utenfor livsfare.

– Den ene er mer alvorlig skadet enn den andre, skriver politiet i en pressemelding.

De opplyser videre at de etterforsker hendelsen som drapsforsøk og kroppsskade. Begge de skadde mennene har status som siktet.

– Den ene (en mann født i 2003) er siktet for drapsforsøk og den andre (en mann født i 1998) er siktet for grov kroppsskade som følge av hendelsen, skriver politiet.

Politiet har planer om å avhøre begge to i dag.

Hele hendelsen utenfor Furuset senter ble fanget av et overvåkningskamera.

BLOD: Det ble funnet blod på en benk etter hendelsen på Furuset.

Relasjon

Etterforskningen så langt tyder ifølge politiet på at det har vært en form for relasjon mellom de to mennene. Hva som er bakgrunnen for hendelsen, eller motivet, skriver politiet at det likevel er for tidlig å si noe om.

– Politiet mener at også en tredje person var til stede da hendelsen skjedde, og er svært interessert i å komme i kontakt med vedkommende. Politiet arbeider nå videre med innhentet informasjon om hendelsen, blant annet videoovervåking og avhør av vitner og de involverte, skriver de videre.

Det var klokken 16.40 politiet meldte om en knivstikking utenfor Furuset senter, hvor én person var funnet skadet. En drøy halvtime senere kom det melding om at enda en ung mann var funnet med stikkskader. Denne gang i en leilighet.

Senere har det altså vist seg at de to ble skadet i den samme hendelsen utenfor senteret, men at den ene hadde forlatt åstedet.

Kort tid før denne episoden var det også en truende knivepisode mellom to grupperinger utenfor Tveita senter. Politiet har tirsdag ikke satt de to hendelsene i sammenheng.

Se video fra dramaet på Tveita:

Byrådslederen bekymret for knivkultur

Byrådsleder Raymond Johansen sier til VG at han er bekymret for knivutviklingen i hovedstaden.

– Det er et problem at enkelte unge gutter tar med seg kniven på innerlommen. Det er en del av påkledningen, og man er villig til å bruke den. Og det er ikke for å spikke pinner til pølsegrilling, for å si det slik, sier Johansen.

Han er klar på at han ikke ønsker et samfunn der man må drive offentlig ransakelse av folk, men er klar på at knivkulturen i enkelte miljøer må stoppes.

– Det er veldig farlig når terskelen for å fra frem en kniv senkes. Oslo skal være en trygg by, sier byrådslederen, som har hatt kontakt med politiet om mandagens hendelse på Furuset.

BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen er Oslos byrådsleder.

I et intervju med TV 2 sa tidligere B-gjengleder Ghulam Abbas i går at samfunnet må våkne, og at politiet og politikere må ta et større ansvar for utviklingen av voldelige, kriminelle ungdomsmiljøer. Han ønsker seg mer og bedre forebyggende arbeid.

– Vi jobber med forebygging. Dette er et felt vi har stort fokus på, men jeg er enig i at vi ikke kan slå oss selv på brystet og si at alt er bra. Man må jobbe med dette hele tiden. Særlig for å unngå rekruttering til disse miljøene. Vi må få unge gutter på 13-14 år til å se at det er andre fremtidsmuligheter, sier Johansen.