INN OG UT: Skjæran går ut fra partiledelsen, men er her på vei inn til fiskeridepartementet.

Bjørnar Skjæran til VG: Gir seg som nestleder - men vil fortsette i sentralstyret

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran gir opp kampen for å beholde vervet som nestleder, men han vil fortsette både som fiskeriminister og sentralstyret.

– Jeg ser at det er vokst fram et så sterkt ønske om å slippe til en ny generasjon, at min refleks er at jeg bidrar til det. Ferdig snakka, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til VG.

VG møter fiskeriministeren på vei inn til fiskeridepartementet fredag formiddag.

Skjæran sier til VG at han gir seg som nestleder - men ønsker å fortsette i sentralstyret og som fiskeriminister.

– Selvsagt ønsker jeg å fortsette som statsråd. Det er et privilegium å ha ansvaret for tre av Norges viktigste fremtidsnæringer, sier han til VG og legger til:

– Jeg har sittet ti år i sentralstyret og fire år i partiledelsen. Hvis landsmøtet ønsker det, så er jeg selvsagt klar for å ta en ny tørn i sentralstyret.

I dag har Norges tre nordligste fylker har to personer i sentralstyre - nestleder Bjørnar Skjæran fra Nordland og Cecilie Myrseth fra Troms.

Finnmark Ap har nå lansert Helga Pedersen som forslag til ny partisekretær. Dersom Pedersen skal inn må Nord-Norge enten få enda mer representasjon i sentralstyret - eller så må Skjæran eller Myrseth ut.

Splittet Nord-Norge

Norges tre nordligste fylker har offentlig de siste dagene gått ut med motstridende ønsker.

Nordland Ap-leder Mona Nielsen ga onsdag et flammende forsvar for Skjæran i VG. Torsdag sa Vadsø-ordfører Wenche Pedersen at de ville prioritere samfylkingen Helga Pedersen som ny partisekretær, hvis det ble godtatt av et flertall i valgkomiteen.

– Nord-Norge har gått fra å stå samlet til at Finnmark vil ha Helga, Nordland kjefter på Finnmark, Troms vet ikke hva de vil?

– Nå tror jeg at det bildet kanskje ikke er helt korrekt. For meg er det slik at all støtten jeg har fått over lang tid er god å kjenne på. Det er rørende å se hvordan folk har lyst å heie på meg, sier han.

Flotte navn

– Hvis du går ut og Vestre inn, så betyr det at det blir fire personer fra Østlandet i ledelsen?

– Jeg har ikke oversikt over hvor valgkomiteen vil lande. Jeg mener at valgkomiteen skal ha ro rundt det. Men jeg synes at vi har strålende representanter i regjeringen for den nye generasjonen som skal bære partiet inn i fremtiden, sier han og legger til:

– Tonje Brenna og Jan Christian Vestre er de navnene som er nevnt mest. Det er flotte navn, sier han.

– Har du noen tanker om nordnorsk representasjon eller distriktsrepresentasjon? Helga Pedersen nevnes?

– Jeg legger grunn til at valgkomiteen gjør jobben sin og sørger for å ha en partiledelse og sentralstyre som er i stand til å løfte Arbeiderpartiet videre. Vi har et lite løft på målingene. Jeg tror vi kan gjøre et godt kommunevalg og sette sammen en partiledelse og sentralstyre som kjenner hele landet, hva som rører seg og lage politikk for hele landet.

FERDIG SNAKKA: Bjørnar Skjærans tid som nestleder er forbi - men han vil fortsette i regjering og sentralstyret.

Drama i valgkomiteen

Ap skal velge ny ledelse på landsmøtet 4.-6. mai.

Dagbladet og TV2 meldte tidligere i uken at valgkomiteen kontaktet Støre for å høre om han ville motsette seg en løsning hvor næringsminister Jan Christian Vestre ble ny nestleder i partiet. Ifølge VGs kilder ville Støre ikke motsette seg en slik løsning, hvis det var støttet av et flertall i valgkomiteen.

Skjæran sier at han i går kveld bestemte seg for å gi opp kampen om å fortsette som nestleder.

– Har du fått noen signaler fra Jonas før du bestemte deg for å trekke deg?

– Nei, jeg ser at det er aviser som skriver veldig stygge ting. At Jonas har bedt meg om det kan jeg veldig lett avkrefte. Vi har ikke en sånn partileder, sier han.