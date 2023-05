GIFTET SEG: Olav Myklebust (55) og hans thailandske kjæreste Chuleeporn Thuksapun (44) fotografert i hennes hjemby Kantharalak, nordøst i Thailand.

Mistet jobb på grunn av kjæresten – har fått ny ambassadørjobb

Olav Myklebust (55) ble fratatt sikkerhetsklarering og ambassadørjobb etter at han ble kjæreste med en thailandsk kvinne. Tre og et halvt år senere er han tilbake som ambassadør.

Myklebust fikk tilbake klareringen i 2022 og ble senere tilkjent over en million kroner i erstatning etter å ha saksøkt staten.

I februar 2023 ble han utnevnt til Norges ambassadør i De forente arabiske emirater, som også innebærer ansvar for Kuwait og Qatar. Vis mer

I februar i år ble Myklebust utnevnt i statsråd til Norges nye ambassadør i De forente arabiske emirater. Fra ambassaden i Abu Dhabi får han ansvar for å ivareta Norges interesser i Emiratene, Kuwait og Qatar.

– Det å få jobbe for Norge og våre interesser i samarbeid med andre land er utrolig motiverende. Jeg kan ikke tenke meg et mer meningsfullt oppdrag og er veldig glad for å få denne muligheten, sier Myklebust, som starter i jobben 28. august.

AMBASSADØR: Olav Myklebust har hatt en rekke toppjobber i norsk utenrikstjeneste. Blant annet har han ledet UDs rettsavdeling.

Sivil Klareringsmyndighet (SKM) Sivil Klareringsmyndighet (SKM) Sivil klareringsmyndighet (SKM) er et direktorat og forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet. SKM jobber blant annet med personkontroll av personer i sivil sektor med behov for sikkerhetsklarering eller adgangsklarering.fratok Myklebust all sikkerhetsklarering i januar 2020. Han ble samtidig ilagt en karantenetid på tre år, uten mulighet til å søke om ny klarering.

SKM mente forholdet til den thailandske kvinnen og en feriebolig i landet gjorde at det forelå rimelig tvil om hans sikkerhetsmessige skikkethet.

Myklebust var på dette tidspunktet Norges ambassadør til Polen. Tapet av klarering førte til at han måtte fratre som ambassadør, og flytte tilbake til jobb som seniorrådgiver i UD i Oslo.

Etter en to år lang klageprosess fikk Myklebust tilbake sikkerhetsklareringen i februar i fjor, etter at klageorganet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) opphevet vedtaket til SKM.

FIKK ERSTATNING: Olav Myklebust gikk til sak mot staten med krav om erstatning etter at han ble fratatt sikkerhetsklarering og ambassadørjobb. Her sammen med sin prosessfullmektig, advokat Arild Jebens i Oslo tingrett i april i fjor.

I mai 2021 gikk Myklebust til erstatningssøksmål mot staten for å få dekket tap han hevdet han hadde hatt i forbindelse med at han måtte forlate ambassadørposten.

Myklebust vant frem, og ble tilkjent over en million kroner i erstatning. Staten anket ikke dommen.

– Det var en stor lettelse da jeg fikk tilbake min sikkerhetsklarering og Oslo tingrett fastslo at det var galt av Sivil klareringsmyndighet å ta den fra meg. Etter tre år med den saken konstant i bakhodet, kunne jeg i fjor sommer endelig senke skuldrene igjen og bare se fremover.

Så snart klareringssaken var over, fridde han til kjæresten Chulee, og de giftet seg i hjembyen hennes i Thailand i september i fjor.

– Nå har hun flyttet hit og går på norskkurs, før vi flytter til Emiratene i slutten av august.

Info Flere toppjobber Olav Myklebust har hatt en rekke toppjobber i norsk utenrikstjeneste. Jobbet i ti år i UDs rettsavdeling, der han i en periode var ekspedisjonssjef og leder.

Ekspert i havrett, og var sentral i delegasjonen som fremforhandlet en avtale med Russland om delelinjen i Barentshavet i 2010.

Har representert Norge i en rekke internasjonale fora og blitt valgt til president og leder ved flere anledninger, blant annet i Den internasjonale havbunnsmyndigheten med 168 medlemsland.

Har vært ministerråd ved den norske ambassaden i London, ministerråd ved OECD-delegasjonen i Paris og jobbet ved Norges faste delegasjon til NATO og ved ambassaden i Reykjavik. Vis mer

Pressetalsperson Guri Solberg i UD skriver i en e-post at ambassaden i Abu Dhabi er viktig både i et utenrikspolitisk perspektiv og for norsk næringsliv.

– Olav Myklebust fikk denne jobben fordi han er en dyktig og erfaren diplomat. Han har bred erfaring fra flere utenriksstasjoner og lang lederfaring.

BRYLLUP: Olav Myklebust giftet seg med Chuleeporn Thuksapun i hennes hjemby i Thailand i september i fjor. Til venstre forlover Morten Wold.

Myklebust sier han ser frem til å jobbe sammen med dyktige og engasjerte kolleger for å fremme norske interesser både i De forente arabiske emiratene, Kuwait og Qatar.

– Disse landene sitter på noen av verdens største olje- og gassreserver, og satser samtidig stort på fornybar energi. Godt over 100 norske selskaper er etablert bare i Emiratene og det viser tydelig hvor viktig landet og regionen er økonomisk også for Norge.

– En viktig oppgave når jeg kommer på plass blir også å støtte opp under den norske deltagelsen på klimatoppmøtet COP28 som arrangeres i Dubai i november og desember i år.

Myklebust forteller at han i klareringssaken har fått mange oppmuntrende meldinger fra kolleger og andre og hele tiden opplevd sterk støtte fra ledere i Utenriksdepartementet.