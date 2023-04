TOPP TO: Toyota bZ4X er tross avbestillinger den nest mest registrerte elbilen hittil i år, med 1881 biler, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Tesla Model Y topper, med 9438.

Forhandlergigant: Rekordmange avbestilte elbilen

Strammere privatøkonomi, vedvarende høye strømpriser og innføring av avgifter på elbiler forklares som noen av årsakene til at det har haglet med avbestillinger.

Kortversjonen Bilia-sjef Frode Hebnes bekrefter ekstraordinært høyt volum av avbestillinger.

I fjor var antall kontrakter på ordrereserve 8460, nå er tallet nede i 4007.

Høye strømpriser og innføring av avgift på elbiler gir økt etterspørsel etter fossile biler og ladbare hybrider.

Bilia er Norges tredje største bilforhandlerkonsern og selger blant annet BMW, Volvo, Toyota og Lexus. Vis mer

– Det har vært et ekstraordinært høyt volum av kunder som har valgt å kansellere inngått kontrakter på nye biler, sier Bilia-sjef Frode Hebnes til VG.

Bilbransje24 og BilNytt omtalte saken først, etter at det børsnoterte konsernet la frem sine kvartalsresultat onsdag.

Bilforhandleren selger BMW, Volvo, Toyota, Lexus, Mini, Jaguar, Land Rover, Morgan og snart Xpeng.

Bilia-sjefen vil ikke opplyse antall avbestillinger for hvert av merkene, men opplyser at i fjor var antallet kontrakter i ordrereserve på denne tiden 8460, nå er det 4007.

FALT: Bilias omsetning og resultat i Norge gikk ned første kvartal i år. Selskapet omsatte for 2,841 milliarder svenske kroner, mot 2,603 milliarder kroner i første kvartal 2022, skriver BilNytt. Her er administrerende direktør i Bilia, Frode Hebnes.

Høye strømpriser ga fall i bruktpriser

– Mange er i en helt annen privatøkonomisk situasjon nå enn da kontrakten ble inngått. En prisstigning på 6,5 prosent og renter som øker er merkbart for mange.

Han fortsetter:

– Innføring av avgifter på elbiler fra nyttår og svekket kronekurs økte prisene på nye elbiler. Sammen med lavere bruktpriser, blant annet drevet av høye strømpriser, «falt» forretningsmuligheten med å videreselge nesten nye elbiler med gevinst. En del av avbestillingene skyldes nok dette.

Teslas stadige priskutt har nok også ført til avbestillinger på allerede bestilte biler, ifølge Bilia-sjefen.

PRISKUTT: Bilia-sjefen tror Teslas priskutt gjør at flere avbestiller sine biler. Her er Tesla Model Y, den mest registrerte elbilen i 2023 så langt, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Avbestilte biler

Avbestillingsrushet skyldes ikke stramme økonomiske tider alene, forklarer Hebnes.

Han ser en klar sammenheng mellom antallet avbestillinger og lanseringen av Toyotas nye elbil bZ4X som «kanskje var litt på utsiden av det som anses som akseptabelt avvik i tester av rekkevidde».

– Hvor mange kunder har avbestilt denne?

– Det kan jeg dessverre ikke kommentere.

ÅRSAK: – Lang leveringstid samt økonomi er årsaken til avbestillinger, opplyser direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Harald A. Møller, Øyvind Rognlien Skovli.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Harald A. Møller, Øyvind Rognlien Skovli, sier at de ikke er overrasket over kanselleringene.

– Den lange ventetiden tatt i betraktning hadde vi kunnet vente flere kanselleringer enn det er, sier Skovli.

FULL FART: – Bruktbilsalget går veldig bra, og det gjelder alle typer biler, opplyser konsernsjef i Bertel O. Steen Harald Frigstad.

Bilforhandleren Bertel O. Steen opplever ikke samme trend som Bilia.

– Vi kan ikke se økning i kanselleringer akkurat nå, sier konsernsjef Harald Frigstad til VG.

Han sier videre at det ble levert enormt mange biler i fjor og at det var ventet at markedet ville roe seg.

Avbestilling har ikke kostet kundene noe, forteller Bilia-sjefen.

– Det har vært en lav terskel for å heve kontrakten. Når vi som følge av forsinkelser i bilproduksjonen ikke har klart å innfri avtalt leveringstidspunkt før innføring av avgiftene på elbiler, eller når produktet avviker for mye i forhold til kundens forventning, så blir det en naturlig konsekvens. Både Toyota og vi ønsker å ivareta et godt forhold til kundene, sier Hebnes, som også melder om salgsvekst på 20 prosent på bruktbiler.

– Høye strømpriser og innføring av avgift på elbiler har gitt økt etterspørsel etter fossile biler og ladbare hybrider øker, sier Bilia-sjefen.

