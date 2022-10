Mann i 30-årene fengslet etter vold med øks mot tenåring

Politiet mener mannen i 30-årene brukte øks mot tenåringen etter at en gruppe ungdommer drev med «ringepigg».

NTB

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mannen måtte møte i retten klokken 11.00 søndag. Politiet ba på forhånd om fire uker varetekt, og begrunnet det med fare for bevisforspillelse og gjentakelse, skriver Bergens Tidende.

Dommeren konkluderte med at mannen kan holdes fengslet i én uke.







Fredag kveld rykket politiet ut til en privatadresse i Bergen etter meldinger om at en ungdom var utsatt for alvorlig vold.

Ifølge politiet skal det hele ha begynt med rampestreker av typen «ring på og spring».

– Det skal ha vært ring og spring, men jeg vet ikke om de har kastet noe. Det skal ha vært flere ungdommer samlet og vi har fått opplyst at de var til sjenanse, sa operasjonsleder Frode Kolltveit til VG lørdag.

To gjenstander ble beslaglagt i mannens hus fredag. Politiadvokat Ingeborg Drægebø har tidligere sagt til BT at politiet tror at tenåringen ble skadet med øks.

Politiet forteller at den fornærmede gutten har fått stygge skader, men at han er bevisst og har forklart seg til politiet.

Mannen i 30-årene er foreløpig siktet for grov kroppsskade. Forsvareren hans ønsker ikke å kommentere saken til BT.