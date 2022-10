KRITISK: Lan Marie Berg (MDG) på Stortingets talerstol tirsdag formiddag.

MDG-Berg: − Nansen ville blitt dypt opprørt

Lan Marie Berg (MDG) kritiserer regjeringen for å sende enorme ekstrainntekter fra salg av olje og gass, rett til Oljefondet.

– Det ser ikke bra ut at vi fyller på pengebingen vår mens våre naboer tømmer lommene og Ukraina går inn i en kald og blodig vinter, sa Berg i Stortinget tirsdag.

Hun tok ordet etter at statsminister Jonas Gahr Støre hadde redegjort for krigen i Ukraina og sikkerhetspolitiske følger av den.

Berg viste til at flere europeiske ledere har kalt Norge for en krigsprofitør - senest Frankrikes president Emmanuel Macron.

Særlig ansvar

Lan Marie Berg oppga at Norge vil tjene 900 milliarder kroner ekstra på høye energipriser i 2022, og ytterligere 1000 milliarder neste år, og at disse pengene går rett inn på Oljefondet.

– Jeg tror Nansen hadde blitt dypt opprørt om han visste at Norge beholder disse pengene selv, sa MDG-representanten.

Det eneste rettferdige er å gi mer penger til Ukraina, la hun til.

– Jeg lurer på om statsministeren er enig i at Norge har et særlig ansvar for å bistå Ukraina økonomisk, og hjelpe våre naboer i Europa gjennom denne krisen.

Avviste

Støre kommenterte ikke kritikken fra Lan Marie Berg mot at pengene går rett til oljefondet. Men han avviste at Macron hadde kalt Norge for krigsprofitør.

– Jeg har hatt samtaler med ham. Hans poeng var at Norge og USA har ekstra inntekter av gass-salget, og at det er solgt billigere gass i USA enn til Europa, sa Støre.

Han la til at Norges fremste bidrag til den europeiske energikrisen er å sørge for stabil tilførsel av energi.

Støre sa at en milliard euro, som han lovet Ukraina under sitt besøk i Kyiv i sommer - er et løfte som dekker penger både i 2022 og 2023.

Men statsministeren åpnet samtidig for at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget i revidert budsjett i mai - eventuelt tidligere - dersom det er behov for en opptrapping av den økonomiske støtte.

I debatten etter Støres redegjørelse var MDG-representanten den eneste som tok opp håndteringen av Norges enorme olje- og gassinntekter som en indirekte følge av krigen i Ukraina.