UFORSTÅELIG: Marian Hussein (SV) ber regjeringen rydde opp i et kutt på investeringstilskudd statsbudsjettet.

SV og Høyre ut mot kutt i boligstøtte: − Uforståelig

Opposisjonen går hardt ut mot regjeringens kutt til boligbygging for mennesker med utviklingshemming og eldre. SV mener forslaget er et brudd med Hurdalsplattformen.

VG kunne i helgen fortelle at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å kutte i investeringstilskuddet for omsorgsboliger, og at Norges forbund for utviklingshemmede mener dette vil få dramatiske konsekvenser.

Forslaget vil spare dem for en milliard kroner, og innebære at kommuner ikke får penger til å bygge for eksempel sykehjem og boliger til utviklingshemmede personer.

Marian Hussein (SV) rister på hodet over kuttforslaget til Ap og Sp.

– Dette er utrolig dumt og uforståelig. Kutter man investeringstilskuddet, så stopper all utvikling av helse og omsorg i kommunene i Norge, sier hun.

– Absurd

Statssekretær i Helsedepartementet Ellen Rønning-Arnesen (Ap) uttalte til VG at bygging av omsorgsboliger til utviklingshemmede er et kommunalt ansvar.

– Ingen vil gjøre krevende kutt, men dette har vært et svært stramt budsjett. Og dette er den enkelte kommunens oppgave. Det er de som har ansvaret her, uttalte hun.

Det svaret blir ikke SV spesielt imponert over. Hussein svarer med å minne regjeringen om hva de selv har skrevet i Hurdalsplattformen HurdalsplattformenAvtalen Ap og Sp ble enig om å styre regjeringen utfra. :

«Regjeringen vil sørge for investeringstilskudd til kommuner for å sikre tilstrekkelig med sykehjemsplasser, trygghetsboliger og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det.»

– Denne saken er absurd. Hvorfor trakk de fram i regjeringsplattformen hvor viktig investeringstilskuddet er, før de nå legger hele ansvaret over på kommunene? Her bør de ha vært ærlig å si at de prioriterer gratis ferge fremfor dette, heller enn å komme med bortforklaringer.

RYDD OPP SELV: Det er beskjeden til regjeringen fra Marian Hussein.

– Ikke vår oppgave å rydde opp

Regjeringen skal nå forhandle om statsbudsjettet med SV, men Hussain ber Ap og Sp løse opp i dette på egen hånd.

Hun trekker parallell til da regjeringen i fjor ikke hadde inne feriepenger til permitterte og arbeidsledige i sitt forslag til statsbudsjett.

– Det er ikke SVs oppgave å sørge for at Ap og Sp oppfyller hva de har lovet velgerne i Hurdalsplattformen. Vår oppgave er ikke å rydde opp etter dem, det må de faktisk ordne selv.

Hun ber Ap- og Sp-ordførere rundt om i landet om å kontakte regjeringsapparatet og fortelle hvilke konsekvens kuttet vil innebære i deres kommune.

– Dersom dette ikke rettes opp i, vil det stanse utviklingen vi trenger i helse- og omsorgssektoren. Det vil være et tapt år for Kommune-Norge, sier Hussein.

UAKSEPTABELT: Erlend Svardal Bøe (H) gir strykkarakter til regjeringens kuttforslag.

Hjerteskjærende

Høyres Erlend Svardal Bøe mener kuttet fra regjeringen er uakseptabelt.

– Dette er et hjerteskjærende kutt. Folk har planene klare for å bygge omsorgsboliger som de har jobbet med i årevis, men får nå helt plutselig stansbeskjed fra regjeringen.

Bøe sier han har forståelse for at det er nødvendig å gjøre tøffe prioriteringer i statsbudsjettet. Samtidig sier han at andelen som går til utviklingshemmede kun om lag ti prosent av budsjettposten den samlede potten av investeringstilskudd.

BER REGJERINGEN SNU: Erlend Svardal Bøe mener regjeringen må snu i saken.

– Da må det være mulig å skjerme de utviklingshemmede, som er de aller mest sårbare av disse gruppene.

Høyre-politikeren reagerer også på retorikken Ap hadde i opposisjon, hvor de kritiserte Høyre for å gjøre Norge til et kaldere samfunn og gjøre «usosiale kutt».

– Samtidig kutter de nå i bolig for utviklingshemmede, matsentraler i frivillige organisasjoner og sivilsamfunn.

– Nå møter de seg selv i døren, og viser seg som hyklersk. Dette bør være en lærdom for Arbeiderpartiet: At det tar seg dårlig ut å ha en så krass retorikk i opposisjon, når man gjør slike grep så fort man kommer i regjering, sier han.

KRITISK: Bård Hoksrud (Frp) mener regjeringens forslag er en dårlig prioritering.

– Nødvendig investering

Også Frps Bård Hoksrud reagerer på Støre-regjeringens prioritering.

– Regjeringen prøver å gi et inntrykk av at Norge er fattig og at budsjettet er svært stramt, men de klarer å ødsle rundt seg med midler til deres egne kjernesaker, mens de kutter til andre. Det siste eksempelet nå er at de fjerner boligstøtte til utviklingshemmede. Men skog kan de kjøpe en milliard over takst, sier Hoksrud.

Hoksrud mener det må investeres mer – ikke mindre i Norge.

– Det å bygge boliger for utviklingshemmede må absolutt være å anse som en investering. Det er en engangskostnad for staten. Samtidig sparer man familiene for å måtte ta kampen mot systemet, slik at de kan få en tilrettelagt bolig.