NORSK TERRITORIUM: Longyearbyen på Svalbard. Det var her den 47 år gamle russeren skal ha filmet ulovlig.

Pågrepet russer avviser Putin-forbindelse: − Brukte en hobbydrone på ferie

Den 47 år gamle russeren var på ferietur på Svalbard da han ble pågrepet for dronefotografering, sier hans presseteam til VG. De avviser koblinger til president Vladimir Putin.

Publisert: Nå nettopp

47-åringen er sønnen til en påstått nær alliert av Russlands president Vladimir Putin. Faren står på listen over sanksjonerte russiske aktører hos både USA og Storbritannia.

Selv er han en forretningsmann med kontor i England.

Presseteamet hans skriver til VG at han har ingen forbindelse til den russiske presidenten eller russiske myndigheter.

Han skal ha vært ombord på en båt, som har seilt rundt Svalbard og Spitsbergen i perioder siden juli.

Ifølge presseteamet var han på ferie da han ble pågrepet.

«Han brukte en hobbydrone under hans ferietur til Svalbard sent i august. Han er lidenskapelig opptatt av natur, fotografi og ekstremsport» skriver presseteamet.

Han samarbeider nå med politiet, skriver de videre.

Forretningsmannen har både britisk og russisk statsborgerskap. I retten hevdet han at han anser seg selv som britisk, og derfor ikke har brutt sanksjonsreglene som sier at russere ikke kan filme med drone i norsk territorie.

Retten bemerker at det da er besynderlig at han reiser med russisk pass, ifølge kjennelsen fra Vestre Finnmark tingrett.

I politiavhør skal mannen ha hevdet at han har det russiske passet sitt i en leilighet i et annet europeisk land, og at det er lenge siden han har hatt passet framme.

«Dette står i sterk kontrast til at hans russiske pass ble funnet under ransaking av

båten i en sort bag i lugaren hans» skriver tingrettsdommeren.

Hans forsvarer har tidligere sagt til VG at han filmet både for sosiale medier, og for sin egen sikkerhet.

– Svalbard har en røff natur og de har vært der alene, så det har vært for å minimere risikoen for ulykker at de i enkelte sammenhenger har brukt drone, sier advokat Jens Bernhard Herstad.

PST sa på en pressekonferanse onsdag at de ser på Svalbard og nordområdene som strategisk svært viktige - for både Norge og Russland.

– Svalbard og Nordområdene har over tid vært viktig for Russland, men vi vurderer dem som enda viktigere nå som spenningen stiger på grunn av nærheten til grensen og Svalbard har en viktig plassering, sa assisterende PST-sjef Hedvig Moe.