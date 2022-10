BEVÆPNET: Politiet stopper biler i området, nord i Rogaland.

Store politistyrker til gassanlegg etter mulig droneobservasjon

Forsvarets personell på Kårstø i Tysvær skal ha observert en drone, skriver TV 2.

Anlegget nord i Rogaland, i nærheten av Haugesund, har en avgjørende rolle når det kommer til transport og behandling av gass og lettolje fra områder på sokkelen.

– Vi vet alle at dette er et anlegg av særskilt interesse. Vi aksjonerer derfor med politi på begge sider av Boknafjorden, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Politiet skal ha fått melding om hendelsen torsdag klokken 21:30, og har rykket ut bevæpnet.

Tipsere VG har snakket med melder om store politistyrker i området.

STORT: Kårstø prosessanlegg i Tysvær kommune i Rogaland er Europas største i sitt slag.

Utelukker ikke fremmede makter

Politiet forklarer til avisen at både privatpersoner eller fremmede makter kan stå bak en droneflyvning, og forklarer at dette er grunnen til at de er bevæpner.

– Vi er fortsatt på aktuelt område med en del ressurser for å prøve å verifisere den observasjonen, sier han videre til TV 2.

De ønsker ikke å gå ut med hvilke tiltak de har iverksatt, men bekrefter at store ressurser er på stadet.

Kjøretøy blir kontrollert på stedet. Det er ikke gjort beslag av noen drone, og ingen pågripelser.