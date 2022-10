BEVÆPNET: Politiet stopper biler i området, nord i Rogaland.

Mulig droneobservasjon ved gassanlegg

Store politistyrker var bevæpnet da de rykket ut til Kårstø i Tysvær, etter meldinger om en drone. Likevel har de ikke funnet noen drone eller pilot.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Anlegget nord i Rogaland, i nærheten av Haugesund, har en avgjørende rolle når det kommer til transport og behandling av gass og lettolje fra områder på sokkelen.

– Vi vet alle at dette er et anlegg av særskilt interesse. Vi aksjonerer derfor med politi på begge sider av Boknafjorden, sa operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad natt til fredag.

Politiet skal ha fått melding om hendelsen torsdag klokken 21:30, og rykket ut bevæpnet. I følge TV 2 var det forsvarets eget personell på anlegget som observerte dronen.

Tipsere VG har snakket med forteller om store politistyrker og kontroll av kjøretøy i området.

STORT: Kårstø prosessanlegg i Tysvær kommune i Rogaland er Europas største i sitt slag.

Utelukker ikke fremmede makter

Politiet sier til Aftenbladet at både privatpersoner eller fremmede makter kan stå bak en droneflyvning, og forklarer at dette var grunnen til at de var bevæpnet.

Like etter klokken 01.00 dro politiet fra Boknafjorden.

– Vi har jobbet et par timer, og har nå avsluttet den operative innsatsen. Dette fortsetter nå i etterforskning- og etterretningssporet, forteller politiets innsatsleder på stedet, Fritz Arne Lilleskog, til NRK.

Han forteller at de ikke har kommet i kontakt med noen dronepilot, personer eller kjøretøy, men at de har fått inn flere interessante opplysninger.

Fenne-Jensen sier til NRK at politiet tror dronen ble styrt fra Rennesøy, som ligger på den andre siden av Boknafjorden.

Siden Nord Stream-kablene ble skadet har det vært økt vakthold på dette og andre anlegg, blant annet har Heimevernet bistått politiet.

Dette er ikke første gang det har blitt observert droner ved kritisk infrastruktur i Norge den siste tiden.