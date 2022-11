1 / 3 RAN: Mandag kveld var det et væpnet ran på Shell-stasjonen på Ullern i Oslo. RAN: Mandag kveld var det et væpnet ran på Shell-stasjonen på Ullern i Oslo. RAN: Mandag kveld var det et væpnet ran på Shell-stasjonen på Ullern i Oslo. forrige neste fullskjerm RAN: Mandag kveld var det et væpnet ran på Shell-stasjonen på Ullern i Oslo.

Ranssiktede meldte seg selv til politiet etter lapp i bolig

En etterlyst mann i 40-årene er pågrepet etter at en Shell-stasjon på Ullern i Oslo ble ranet mandag kveld.

Torsdag ettermiddag rykket Oslo-politiet ut for å ransake en bolig i Oslo. De mistenkte at boligen var hjemmet til en mann i 40-årene, som har vært etterlyst og siktet etter et væpnet ran på en Shell-stasjon på Ullern i Oslo mandag kveld.

– Vedkommende var ikke hjemme, så politiet la igjen en lapp om at de hadde ransaket boligen og ba vedkommende om å ta kontakt – noe han gjorde, sier politiadvokat Mona Brandmo til VG.

Han ble pågrepet klokken 17 torsdag. Politiadvokaten roser etterforskerne for å ha gjort en god jobb.

– De kom raskt på banen og klarte å gjenkjenne personen på videoovervåkning fra stedet. Ut fra dette ble det foretatt en ransaking hvor vi har gjort ytterligere funn i bopelen som styrker mistanken om ranet. Derfor ble også siktede pågrepet, sier Brandmo.

Politiadvokaten ønsker ikke å si noe mer om funnet før siktede er avhørt fredag. Mannen har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer og det er ukjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

Mannen i 40-årene skal ha truet, men ikke skadet, den ansatte på bensinstasjonen med et våpen og dratt fra stedet med penger.

Ifølge Brandmo var det snakk om en gasspistol.

– Pengebeløpet har vi foreløpig ikke oversikt over. Vi venter en nærmere tilbakemelding fra bensinstasjonen på hvor mye som ble tatt, sier Brandmo.

Politiet har kjennskap til vedkommende fra tidligere.

– Nå avventer vi resultatet av avhøret og hva siktede forklarer, og vil ta en vurdering ut fra det.