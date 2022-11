LUTA LEI: Rendalen-ordfører Linda Døsen Stubsveen (Ap) er oppgitt over konfliktene i Arbeiderpartiet.

Ap-ordfører om Støres Giske-angrep: − Med på splittelsen i partiet

Rendalen-ordfører Linda Døsen Stubsveen (Ap) sier hun er «drit lei» av konfliktene i partiet. Andre Ap-ordførere VG har snakket med sier at en ny runde med internt bråk er det siste partiet trenger.

– Jeg er oppgitt, og jeg er luta lei. Stikkordet for hele Arbeiderpartiet nå er at det mangler forståelse for hverandre, sier Stubsveen til VG.

Hun deltok på NRKs Debatten torsdag, der temaet var krisen i Arbeiderpartiet. Sendingen utviklet seg til en konfrontasjon mellom AUF-leder Astrid Hoem og Trond Giske, som det siste året har bygget opp Nidaros Sosialdemokratiske forum til å bli Arbeiderpartiets største lokallag.

Under debatten rettet AUF-lederen hard kritikk mot Giske, som hun kritiserte for å være en del av problemet som gjør at at mange i Ap har synes det har vært vanskelig å snakke om politikk de siste årene.

Stubsveen oppsummerer det slik:

– AUF klarer ikke å forstå eller akseptere at Giske har en følgerskare i Nidaros. Giske og hans tilhengere i Nidaros klarer ikke å forstå eller akseptere reaksjonene fra AUF. Men AUF trenger overhode ikke å like Giske og at han har en følgerskare. Og de trenger ikke like det AUF holder på med. Men man må forstå hverandre.

– Støre er med på splittelsen

Fredag morgen uttrykte Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre støtte til AUF-lederens kritikk under NRKs politisk kvarter. Han sa at han har forståelse for reaksjonene, og at han tror Hoem tar mye rett.

Det reagerer Stubsveen kraftig på. Hun sier til VG at det oppfattes som at han tar parti.

– Ja, for han forstår ikke Giske sin fløy, sier hun og utdyper:

– Da mener jeg Støre er med på den splittelsen i partiet. Det han burde sagt nå, er det jeg sier: At han forstår begge sider. Med sin kommentar er han med på å opprettholde splittelsen i partiet, og bidrar ikke til å samle dette laget.

– Har du forståelse for AUFs reaksjoner?

– Det jeg er opptatt av, er at nå vil jeg videre. Jeg er drit lei, og det føler jeg mange er. Jeg forstår både AUF og Giske og hans gjeng. Men vi må forsøke å leve med hverandre.

Mener ledelsen må gå i seg selv

Stubsveen sier denne konflikten bare er et eksempel på en splittelse i Arbeiderpartiet som hun mener preger mange saker.

– Det partiledelsen må stå i bresjen for er at vi trenger faktisk ikke å like alt, men vi må prøve å skape en felles forståelse og samle oss om det Norge faktisk står i: Mange føler utrygghet, og at vi ikke klarer å finne løsninger på det de strir med.

– Hoem uttrykte at Giske har hakket på ledelsen i stedet for å skape ro?

– Det kan godt hende hun oppfatter det, men nå skal jeg være direkte: Det er mange som hakker på ledelsen nå. Ledelsen er en del av Ap, og mange andre er en del av Ap, sier Stubsveen.

Hun mener både ledelsen og andre i Arbeiderpartiet er nødt til å gå i seg selv.

– Jeg har gått i meg selv og spurt meg om jeg har vært for opptatt av de lokalpolitiske sakene i stedet for å være med på å dra lasset nasjonalt. Men jeg ønsker at Ap skal overleve, fordi de har noen grunnleggende verdier jeg assosierer meg med. Jeg er sosialdemokrat.

KLAR MELDING FRA KARI-ANNE:Harstads Kari Anne Opsal er ikke blant ordførerne som er kjent for å la ting gå usagt.

– Mye misnøye i ordførerkorpset

Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) mener partiet er nødt til å møtes for en ærlig prat.

– Partiet trenger å møtes og diskutere situtasjonen ordentlig. Det er ikke så enkelt som å peke på Trond Giske. Det handler om å bruke hele laget og kommunisere mellom ulike lagdeler.

Samtidig mener hun partiet må erkjenne at det også handler om politikken som føres.

– Det er mye misnøye i ordførerkorpset vårt nå. Det handler om heldøgns omsorgsplasser og effekten av grunnrenteskatt. Vi må møtes og ventilere, og så få bedre kommunikasjon mellom de ulike delen av laget vårt.

KAMERATER: Gunnar Wilhelmsen og Trond Giske har kjent hverandre en årrekke. Her fra da Giske ga Wilhelmsen politiske råd under Ap-landsmøtet i forkant av lokalvalget i 2019.

– Dette trenger vi ikke

– Nå er dere vel bra gasset opp?

Det sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen til VG når han plukker opp telefonen for å kommentere bråket i Ap.

Han mener internt bråk i Ap for åpen scene er det siste partiet trenger nå.

– Dette trenger vi ikke nå. Det vi trenger er å samle troppen for å snu denne trenden, sier han, og sikter til historisk dårlige meningsmålinger.

Wilhelmsen er en god venn av Trond Giske, og Giske ga Wilhelmsen flere råd i forkant av Aps valgseier i Tromsø i 2019.

– Giske anklages for å hakke på partiledelsen, hva tenker du om det?

– Jeg vil ikke ha noen synspunkter om det. Jeg vil snu trenden, det er hovedoppgaven for både oss og ikke minst ledelsen sentralt. Vi har ikke lykkes med å få ut kriseforståelsen i befolkningen om at prisene som stiger ikke er et norsk, men et internasjonalt fenomen.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) gir en kort kommentar:

– Jeg vil bare si at nå må vi se fremover og bygge opp partiet, sier han.

– Må bli bedre på prosess

VG har tidligere skrevet om Rendalen-ordførerens motstand mot vindkraft i fjellene i hennes kommune. Hun mener denne saken er et eksempel på en sak der de som er for vindkraft i partiet burde ha bedre forståelse for de som er imot.

– Vi er nødt til å fokusere på hvilke saker som nå samler laget som vi kan jobbe felles om. Jeg har ikke hørt en eneste Ap-politiker som er mot effektivisering av vannkrafta - da må vi sette skytsene inn der, sier Stubsveen.

Lakseskatt og skatt på vannkraft er blant sakene som har skapt størst splid i partiet den siste tiden, med mange kritiske ordførere.

– Det er vanskelige tider økonomisk, med mange vanskelige valg som er nødt til å tas?

– Ja, men det må vi bare erkjenne i Ap at prosessene med det var ikke bra. Vi må bli bedre på prosess - at folk får en forståelse av å bli lyttet til, sier Stubsveen.

Hun viser blant annet til at Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har sagt til VG at han ikke ble tatt med på råd før ekstraskatten på kraftselskapene kom, og at han ble overrasket over den.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker fredag ikke å kommentere kritikken og synspunktene til ordførerne.