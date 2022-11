REAGERER: Venstrepolitiker Marit Kristine Vea har ikke lenger tillit til at ledelsen ved Oslo universitetssykehus vil redde ABC-klinikken.

Kraftig ut mot sykehusdirektør: − Fullstendig nedlatende, kunnskapsløs og arrogant

«Vår oppgave er ikke å lage et fødetilbud for 32 år gamle kvinner med høy utdanning fra Ullevål Hageby». Dette fikk Venstrepolitiker Marit Kristine Vea høre fra direktøren ved Oslo universitetssykehus i et møte om ABC-klinikken.

Hun har selv født to barn der.

– Jeg fatter ikke at han turte å si det i så mange vitners påsyn, sier Vea, som er bystyrerepresentant og sentralstyremedlem i Venstre.

Fredag skrev VG at alle som har fått fødeplass på ABC-klinikken ved Ullevål sykehus har fått brev om at tilbudet skal stenges i helgene på grunn av mangel på jordmødre og hensynet til pasientsikkerheten.

Klinikken er Norges mest kjente fødested for naturlige og medikamentfrie fødsler, og tilbyr blant annet akupunktur og mulighet for å føde i vann.

Kommentaren til direktør Bjørn Atle Bjørnbeth falt under et to timer langt møte ved Oslo universitetssykehus (OUS) i august, forteller Vea.

SPISSET EN UTTALELSE: Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS.

– Å kalle det et slags luksustilbud for vestkantkvinner er urimelig, sier Venstrepolitikeren:

– Jordmorstyrte enheter er kostnadseffektive, fordi kvinner føder uten medikamenter og inngrep.

Sykehusdirektøren bekrefter i en e-post til VG at uttalelsen falt i et lukket møte med Vea og to andre Venstrepolitikere. Han har fått forelagt kritikken fra Vea, men sier han ikke ønsker å polarisere debatten.

– Det var selvsagt en spissformulering, sier Bjørnbeth.

– At Vea løfter fram dette nå, må stå for hennes regning. Hun tillegger meg også en del meninger jeg ikke har, men det har jeg ikke noe behov for å kommentere.

Må prioritere riktig

Sykehusdirektøren sier han undrer seg over hvor lite oppmerksomhet en del politiske partier, kommentatorer i avisene og andre samfunnsdebattanter retter mot kvinnene som trenger fellesskapets oppmerksomhet aller mest.

– ABC-enheten gir i dag et tilbud til om lag fem prosent av våre fødende. 95 prosent av kvinnene som føder hos oss, er i en situasjon hvor man enten ikke ønsker, eller kan, gjennomføre en fødsel på de premissene som gjelder, sier direktøren:

– Det er ingen riktig prioritering at denne gruppen på 5 prosent skal få vesentlig mer oppmerksomhet fra spesialisthelsetjenesten enn majoriteten på 95 prosent.

Les hele Bjørnbeths vurdering av ABC-enheten nederst i saken.

Stoler ikke på sykehusledelsen

Marit Kristine Vea kaller direktørens påstand under møtet i august som «fullstendig nedlatende, kunnskapsløs og arrogant». Hun mener direktøren fremstiller kvinner med høy utdannelse som ekstra kravstore.

– Holdningen er at kvinner og barn skal være fornøyde bare vi overlever fødselen. Men alle kvinner fortjener mer enn det, sier hun.

Helgestengingen ved ABC-klinikken er varslet å vare i seks måneder. Vea tror dette er starten på en sakte avvikling av hele klinikken.

– Det vil hverken bli attraktivt å søke seg dit for å føde, eller å jobbe der. Ingenting tyder på at sykehusledelsen gjør noen innsats for å prøve å beholde tilbudet, sier Vea.

– Et slag i trynet

Venstre tok i vinter initiativ til et vedtak om at regjeringen må sikre at ABC består når Ullevål sykehus skal legges ned. Dette fikk enstemmig tilslutning fra alle partier i bystyret.

– Derfor er ikke beslutningen om helgestengingen bare et slag i trynet på de fødende. Det er også fullstendig overkjøring av lokalpolitikerne i denne byen, mener Vea.

Over 37 000 personer har signert et opprop for å bevare ABC-klinikken. Disse underskriftene har initiativtagerne ønsket å overrekke helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Det ble forsøkt å få til en personlig overlevering mange ganger, men Kjerkol har ikke ønsket å ta det imot, sier Vea.

VALGVAKE: Marit Kristine Vea sammen Abid Raja og Guri Melby på Vega scene i 2019.

Til VG sier Kjerkol at hun tar alle tilbakemeldinger om helsetilbudet i Norge på alvor – enten det kommer skriftlig eller muntlig.

Helseministeren må prioritere kvinnehelse

Onsdag sendte Venstreleder Guri Melby et skriftlig spørsmål fra Stortinget til helseministeren.

Flere andre partier frykter også styrt avvikling av klinikken.

Bystyrerepresentant Vea sier hun har en klar forventning om at Kjerkol nå stanser nedbyggingen av ABC-klinikken.

– Regjeringen har viet et helt kapittel til kvinnehelse i Hurdalsplattformen, men det er ikke verdt blekket det er skrevet med hvis helseministeren tillater dette overtrampet mot kvinnene i Oslo.

Vea fødte selv barn på ABC i 2018 og 2020 og beskriver det som et ekstraordinært godt tilbud.

FØDSELSGLEDE: Marit Kristine Vea har født barn to ganger på ABC-klinikken.

– Jeg ønsket minst mulig medisinsk innblanding og ville ha trygge og rolige omgivelser, sier Vea og skryter av jordmødrene.

– Det er dette omsorgsnivået alle fødende bør få, uansett om de føder ved en jordmorstyrt enhet eller ikke.

Hun krever at helseministeren nå legger frem en helt konkret plan for hvordan bemanningsutfordringene på norske fødeavdelinger skal løses.

– Akkurat nå påtar hverken sykehusledelsen eller regjeringen seg ansvaret for rotet.

Vil bruke 199 millioner

Kjerkol erkjenner at det er et stort behov for jordmødre. I perioder kan arbeidssituasjonen være utfordrende i fødeavdelinger med døgnkontinuerlig drift, beskriver hun. Kjerkol slår også tilbake mot kritikken fra Venstrepolitikeren.

– Denne regjeringen har tatt tak fra første dag. Til neste år fortsetter vi satsingen og foreslår å bruke 199 millioner kroner på å utdanne flere spesialsykepleiere og jordmødre. Ved å øke antallet studieplasser og utdanningsstillinger styrker vi laget rundt den fødende, og vi gjør tilgangen på fagfolk bedre, sier Kjerkol.

SLÅR TILBAKE: Helseministeren fotografert på kontoret.

– Jeg savnet et sterkere engasjement fra Venstre og Guri Melby i de årene hun faktisk satt med regjeringsmakt. Riksrevisjon påpekte i 2019 mangelen på jordmødre og felte dermed dom over Solberg-regjeringens innsats. Heldigvis er de fleste fornøyde med fødsels- og barselomsorgen.

Sykehusdirektør refser politikere og kommentatorer

I en e-post til VG forklarer direktør Bjørnbeth ved OUS bakgrunnen for kommentaren han ga bystyrerepresentant Marit Kristine Vea under møtet i august.

Han sier at de som føder ved Oslo universitetssykehus er en stor og sammensatt gruppe, med ulike behov – og at ABC-klinikken er en liten del av det totale tilbudet:

– Vi snakker om en stor og sammensatt gruppe, og mange gjennomfører det som ofte omtales som «naturlige fødsler». Men for de av kvinnene som føder hos oss med de største behovene, har vi dem som snakker lite norsk, har underliggende sykdommer eller andre behov som krever stor oppmerksomhet fra vår side.

– Istedenfor rettes nærmest alt fokus inn mot en gruppe på fem prosent som er friske, har god helse og kan godt norsk. Når det skjer, må vi stoppe og våge å stille spørsmål om det er god prioritering – selv om det møter motstand og kan være upopulært.