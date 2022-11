En tredje person er pågrepet etter drapet i Stavanger

Politiet mener nå at de har kontroll på antatte gjerningspersoner etter at de tirsdag kveld pågrep en tredje person, siktet for drap eller medvirkning til drap i Stavanger.

Saken oppdateres.

Tidligere onsdag ble det opplyst i en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt at en tredje person er blitt pågrepet i saken. Mannen er bosatt sør for Stavanger og ble pågrepet på Oslo S. Politiet antar mannen kom seg til Oslo med fly.

– Mannen ble pågrepet i går ettermiddag rundt klokken 17.30 i Oslo. Vi fikk bistand fra Oslo politidistrikt til pågripelsen. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap, sier politiinspektør Lars Ole Berge i en pressemelding.

– Politiet mener nå at vi har kontroll på antatte gjerningspersoner og leter ikke etter flere, sier han videre under pressebriefen.

Han opplyser videre at de tre pågrepne har en relasjon. Til Stavanger Aftenblad sier han at «de kjenner hverandre», men kommenterer det ikke ytterligere.

Forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen sier at han har snakket med mannen i 40-årene på telefon, og at han er på vei til Stavanger der han får snakket mer med den siktede.

– Etter planen skal han avhøres i dag. Politiet har sagt at de vil vurdere å begjære ham varetektsfengslet, sier Svendsen til VG.

Det er den tredje personen som er pågrepet og siktet etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en leilighet i Stavanger lørdag kveld.

Fra før er en mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene siktet i saken og varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud. Mannen fikk to av ukene er i full isolasjon, mens kvinnen fikk én uke i full isolasjon.

– Politiet har bedt om full rettspsykiatrisk undersøkelse av de to, sier Berge.

I over 30 timer var mannen og kvinnen på flukt fra politiet, før de ble pågrepet i et rekkehus i Stavanger.