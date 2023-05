MUSIKK I ØRENE: Ingrid Olufsen (22) hører mest på artister som Doja Cat og Nicki Minaj når hun kjører, men er ikke fremmed for litt rock. – Hvis jeg kjører langtur kan jeg godt sette på gammeldags rock, som Eagles sin «Hotel California», sier hun.

Sjekk den bilen: − Det startet litt som en vits

Først folierte Ingrid Olufsen den spiller nye Mini Cooper’n rosa, så bestemte hun seg for å ta den helt ut.

De siste fem årene har Ingrid Olufsen (22) jobbet som matros for Hurtigruten. Sommeren 2022 bestemte hun seg for å kjøpe en Mini Cooper Countryman, som hun etter kort tid fikk farget rosa, og med «Barbie» skrevet på registreringsskiltet.

– Jeg har hatt lyst på en rosa bil helt siden jeg var liten, fordi jeg forbinder rosa med Barbie, og det var mitt idol da jeg var unge, sier Olufsen til iTromsø.

– Hun var en veldig stor inspirasjon for meg

Hun er klar på hva som var favorittdukken da hun var liten:

– Jeg hadde jo som sagt veldig mange Barbie, men favoritten var nok den klassiske med det blonde håret og den rosa kjolen, selve Barbie, forteller Olufsen.

– Hva var det med Barbie som fascinerte deg mest?

– Det var vel at hun kunne gjøre alt. Alt ifra å være motedesigner til å fly ute i verdensrommet. Hun var en veldig stor inspirasjon for meg, at man også som kvinne kan gjøre alt det man vil.

Hun ser frem til å se den nyeste Barbie-filmen som kommer på kino i juli.

– Den skal jeg se, og jeg gleder meg veldig, sier Olufsen.

BARBIE SOM IDOL: I fjor sommer kjøpte Ingrid Olufsen (22) en rosa mini-cooper som hun er strålende fornøyd med.

Barbie-skilt startet som en spøk

22-åringen forteller at hun lenge har hatt lyst på en Mini Cooper. Hun nølte ikke da hun fant drømmebilen på Sulland.

– Den var originalt grå, men jeg fikk den foliert til rosa etter noen måneder, sier hun.

Foliering, også kalt bildekor, vil si at man fester en klebrig folie over den originale lakken for å endre fargen.

At «Barbie» skulle havne på skiltet, var ikke en del av planen.

– Det startet litt som en vits. Jeg spøkte med venner og kolleger om at jeg kanskje skulle få Barbie-skilt på nybilen, men etter noen måneder tenkte jeg at kanskje burde gjøre det, forteller Olufsen.

– Jeg syntes det var rart at ingen andre hadde gjort det allerede, og sendte en søknad til Statens vegvesen som ble godkjent ganske raskt.

– Hvordan reagerer kollegaene dine på at du har en rosa Barbie-bil?

– De ble nok litt overrasket over at jeg hadde tatt den helt ut, men de synes nok det er litt artig. Det blir mye spøking og fliring av det. Jeg tror nok at de innerst inne er litt sjalu, sier Olufsen med et smil.

Når Ingrid Olufsen kjører rundt, får hun en del forskjellige reaksjoner fra folk. Det er spesielt reaksjonene fra barn som er ekstra positive.

– Jeg blir veldig glad når jeg ser at barn som kanskje leker med Barbie og ser bilen blir glade og smiler, og sier til mora: «sånn bil skal jeg også ha når jeg blir voksen». Akkurat det hører jeg ganske ofte, og det er veldig koselig å høre.

