Legger seg flate etter kransekake-vits: − Det skulle ikke ha skjedd

En vits inne i en smell-bon-bon på My Bakerys kransekake skaper harme.

– Det er selvfølgelig leit og det skulle ikke ha skjedd. Nå har det skjedd, og da må vi bare legge oss flate, sier daglig leder i My Bakery, Harald Alveid, til VG.

Onsdag skrev Romerikes Blad om et tips de hadde fått etter årets 17. maifeiring. En leser hadde kjøpt kransekake, og la spesielt merke til én vits i en av smell-bon-bonene.

Vitsen lød som følger:

«Legen Irritert: Her har jeg behandlet Dem i 4 uker, for gulsott, og så sier De først nu at De er kineser.».

– Det hele er underlig, for du ville sett på en person om hen var fra Asia eller ikke, med mindre du er en blind lege. Noe av vitsen spiller også litt på at leger ikke ser på pasienten sin, men det blir så uheldig hvordan man trekker inn det rasemessige, sier konstituert daglig leder for Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, til VG.

ANTIRASISTISK SENTER: Konstituert daglig leder for Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour.

Han er én av dem som reagerer på vitsen som befant seg på kransekaken til My Bakery. Det samme gjør fagdirektør på etnisitetsfeltet i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Mariette Lobo.

– Dette er en dårlig vits der man prøver å være morsom på bekostning av andre. Jeg vil oppfordre produsenten til å ta ut denne og sjekke om det er andre vitser som også bør lukes ut, sier Lobo til Romerikes Blad.

For Mansour, som mener dagens humor har kommet lenger og er forbi onelinerne som spiller på de stereotypene og fordommene, treffer vitsen ham personlig.

– Det med gulsott er noe jeg selv har blitt berørt av. Mine barn ble lyst gjentatte ganger og stukket i hælen for å sjekkes for gulsott. De holdt på helt til en sykepleier med minoritetsbakgrunn ba legen snu seg og se på far. Det var en naturlig grunn at de hadde en litt mørkere hud enn sin majoritetsnorske mor, forteller han.

Daglig leder Alveid i My Bakery forteller at leveringsproblemer under pandemien førte til at de måtte kjøpe smell-bon-bonene fra en annen leverandør enn de pleier. Da fikk de ikke kvalitetssikret vitsene, slik de normalt sett gjør.

Det skal ikke skje igjen, bedyrer han.

– Siste korrekturlesing vi hadde var i mars i 2022, og det er det vi bruker på det som skal produseres i år. Vi har et sett med kransekaker ute i markedet, hos våre kunder, de ble produsert i fjor. Så fort de er ute av butikkene, og forbrukt av forbrukerne, så vil man ikke oppleve dette igjen, forteller Alveid.

At vitsen nå forsvinner, tenker Mansour hos Antirasistisk Senter er «helt greit».

– Det er ikke høyverdig litteratur som man trenger å bevare for ettertiden. Jeg vil ikke endre Hamsun, men jeg vil gjerne endre vitsene i smell-bon-boner, avslutter han.

