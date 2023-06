Nå kan du gjøre kupp på brukt elbil med lang rekkevidde

Elbil-prisene har rast nedover i seks måneder - også i bruktmarkedet. Eksperter er enige: Disse brukte elbilene med lang rekkevidde gir mest for pengene nå.

Etter at Tesla skrudde ned prisen på sine 2023-modeller med et sekssifret beløp, har bruktprisene stupt for alle typer elbiler det siste halve året.