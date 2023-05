GRATIS: Det blir gratis å reise med kollektiv i Stavanger.

Stavanger kommune gjør kollektivtrafikken gratis

Det gjelder fra 1. juli, melder NTB.

Mandag melder Stavanger kommune i en pressemelding at det blir gratis å benytte seg av offentlige busser, båter og tog i hele kommunen.

Det er Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV som er enige om å gjøre kollektivtrafikken gratis.

Stavanger Aftenblad skriver at partienes foreløpige beregninger viser at prislappen på dette kommer i underkant på 200 millioner kroner.

God økonomi

Ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun (Ap) sier at kommunen levert gode årsresultat de siste årene, som gjør at de har økonomi til å satse på gratistilbudet.

– Vi vet at mange har en krevende privatøkonomi, og håper dette vil lette økonomien deres. Dette vil også gjøre det enklere å nå målet om nullvekst, sier Kari Nessa Nordtun til Aftenbladet.

Nå koster det 42 kroner for en enkeltreise på bussen og et månedskort 630 kroner.

Håper flere bruker tilbudet

Ifølge avisen Stavanger Aftenblad håper flertallspartiene at de håper at tilbudet skal sørge for at flere prøver å reise med kollektivt i hverdagen.

– Jeg er sikker på at mange av de som nå vil gi kollektivtrafikk en sjanse på grunn av dette tilbudet, vil blir værende på bussen. Når mange flere bruker buss er det også lettere å utvide rutetilbudet, sier fungerende gruppeleder for SVs Paal Kloster.

Stavanger kommune skriver selv at de er den første store norske byen som fullfinansierer kollektivtrafikken for sine innbyggere.

– For mange er og vil bilen fortsatt være nødvendig, men flere er i en situasjon hvor de kan klare seg helt uten bil eller kutte bil nummer to i husstanden. Vi håper at gratis buss sørger for at flere prøver å reise mer kollektiv i hverdagen, gjerne i kombinasjon med økt sykkelbruk, sier ordføreren.