Partiene bekrefter: Regningen for havvind i Nordsjøen kan ende på 23 milliarder

Havvindprosjektet Sørlige Nordsjøen II kan komme til å koste skattebetalerne 23 milliarder kroner, bekrefter partiene som er enige om vilkårene for utbyggingen.

NTB

− Dette er godt nytt for norske strømpriser og for klimaet. Dette er startskuddet for at en konkurransedyktig, norsk leverandørindustri innen havvind kan vokse og videreutvikle seg langs hele kysten. Og etter hvert skal også nord med, leder sier Marianne Sivertsen Næss (Ap) av Stortingets energi- og miljøkomité.

Regjeringspartiene er enige med SV, MDG og KrF om havvindsatsingen på Sørlige Nordsjø II. Partiene er enige om en havvindsatsing på inntil 23 milliarder kroner.

Det bekreftet partiene på en pressekonferanse fredag morgen. De ble torsdag kveld enige om rammevilkårene for det de kaller en historisk havvindsatsing i havområdet Sørlige Nordsjø II.

Enigheten innebærer dessuten at det skal tas inn grundige miljø- og faunalkartlegginger i utredningen. Det er avgjørende å få på plass ambisiøse mål og god kunnskap for å sikre god sameksistens og ivaretakelse av natur, miljø og marint liv. God naturforvaltning skal være et konkurransefortrinn i den norske havvindsatsingen, og relevante miljøkrav vil integreres i konsesjonen for havvindparken.