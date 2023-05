UTESTENGT: Studenten ved Høgskolen i Innlandet ble utestengt fra all utdanning i to semestre for å bruke sine egne ord igjen på en konteeksamen.

Student anker fuskedom: − Tolker jusen feil

Studenten som ble utestengt fra studier i ett år for såkalt selvplagiat, anker dommen. Jusprofessor Mads Andenæs mener utdanningsstedene går lengre enn det er grunnlag for i disse sakene.

Lørdag skrev VG om en student ved Høgskolen i Innlandet (HINN) som er utestengt i to semestre – altså et helt år – for såkalt selvplagiat selvplagiatPlagiat betyr å stjele andres tekst. Selvplagiat er dermed å «stjele» tekst man selv har skrevet før, til en annen oppgave eller eksamen. I denne sammenhengen anser høyskolen det som fusk..

Studenten hadde brukt to avsnitt fra en tekst hun hadde skrevet selv, da hun strøk på eksamen semesteret før.

Saken har fått stor oppmerksomhet i det akademiske miljøet. Lørdag mottok HINN og Felles klagenemnd Felles klagenemndFelles klagenemnd er klageorgan i fuskesaker. De stadfestet utestengelsen av studenten i denne saken. et åpent brev med støtte til studenten. Brevet er signert av 331 professorer og vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler.

Info Dette er saken: Høsten 2021 avla studenten kontinuasjonseksamen, eller konteeksamen, i et fag på praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Innlandet. Semesteret før hadde hun strøket på hjemmeeksamen i samme fag.

Eksamensbesvarelsen hennes ble sjekket med et tekstlikhetsprogram, populært kalt plagiatkontroll. Den avdekket at den nye teksten hadde ti prosent likhet med den forrige, underkjente eksamenen.

I studentens besvarelse var det to avsnitt med høy tekstlikhet: Ett på 189 ord og ett på 133 ord. De hadde henholdsvis 98 prosent og 95 prosent tekstlikhet til avsnitt i studentens tidligere oppgave.

Studenten ble felt for fusk i høgskolens sentrale klagenemnd og i Felles klagenemnd, som er klageorgan i slike saker. Hun ble utestengt i to semestre.

Hun saksøkte staten ved Kunnskapsdepartementet, men tapte altså i Oslo tingrett 20. april i år.

Studenten mener avsnittene ble skrevet slik fordi hun refererer til fagtekster. Disse henviste hun korrekt til.

Hun refererer derfor ikke til sin egen, tidligere oppgave – noe retten mener hun hadde plikt til fordi hun ikke har sitert fagtekstene direkte, men har bearbeidet originalkildene. Vis mer

– Jeg har aldri vært borti en lignende sak hvor studenten straffes så hardt for gjenbruk av sin egen, underkjente oppgave, sa en av de som står bak oppropet, litteraturprofessor Gisle Selnes ved Universitetet i Bergen (UiB), til VG lørdag.

STØTTE: Litteraturprofessor Gisle Selnes står bak et opprop til støtte for studenten.

Sjelden anke

I april tapte studenten et søksmål mot staten om ugyldig utestengelse fra studiene i Oslo tingrett. Nå har hun altså anket avgjørelsen til lagmannsretten.

Det er svært sjeldent at studenter anker saker om fusk fuskFusk er ordet som brukes for juks i høyere utdanning. Begrepet er ikke definert i loven, og det er opp til utdanningsinstitusjonene å bestemme hva de anser som fusk. når de taper i tingretten. Loven gir dem rett til å få dekket advokatbistand og saksomkostninger til saken er behandlet i tingretten. Videre behandling i rettsapparatet må studentene betale for selv.

VG har kartlagt saker om fusk i rettssystemet de siste ti årene, og kun funnet én som har blitt behandlet i lagmannsretten.

Samler inn penger

Ifølge kvinnens advokat Magnus Stray Vyrje har regjeringsadvokaten opplyst at staten vil kreve at studenten betaler sakskostnadene ved en anke.

NY SJANSE: Advokat Magnus Stray Vyrje representerer studenten i saken. Han mener det er en reell sjanse for at hun vinner frem i ankesaken.

Lørdag ble det opprettet en spleis til støtte for studenten i en ankesak.

– Vi noterer at det er opprettet en spleis, men vil uansett holde vår klient økonomisk skadesløs, sier Vyrje.

Anken som ble sendt Oslo tingrett lørdag, begrunnes blant annet slik:

«Tingrettens rettsanvendelse er rigid, urimelig og uriktig. Tingrettens begrunnelse er ufullstendig og urovekkende svak. Tingretten foretar i realiteten ingen legalitetskontroll.»

Videre påpekes det i anken at tingretten blander sammen slurv og fusk.

– Vår vurdering er at vår klient har en reell mulighet for å vinne frem for Borgarting lagmannsrett, sier advokat Vyrje til VG.

– Det juridiske grunnlaget holder ikke

Mads Andenæs er professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo (UiO), og har erfaring fra blant annet King’s College i London og universitetet i Oxford. Han sier til VG at dommen ikke er til å forstå.

– Er det juridisk grunnlag for å kalle såkalt selvplagiat for fusk?

– Nei, det juridiske grunnlaget holder ikke, og det ser dessuten ut som om de som behandler sakene misforstår det faktiske grunnlaget.

Jusprofesor Mads Andenæs mener HINN har tolket jusen feil i saken.

Andenæs utdyper:

– I flere av de sakene jeg har sett om såkalt «selvplagiat» tolker institusjonene jusen feil når de utestenger studenter. Vi har fått en praksis om selvplagiat som går lengre enn det kan tenkes å være grunnlag for.

Andenæs mener det er underlig at studenter har lov til å bruke notater fra undervisning og eget arbeid med fagene, men at det regnes som plagiat med en gang teksten er brukt i en oppgave tidligere.