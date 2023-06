I VINDEN, MED SKATTELØFTE: Erna Solberg fikk vind i håret på fergen fra Mortavika til Årsvågen i Rogaland torsdag ettermiddag.

Her er Erna Solbergs første valgkampløfte

STAVANGER-KLEPP-SANDNES-HAUGESUND (VG) Høyre-leder Erna Solberg gir sitt første valgkampløfte før kommunevalget. Hun lover å piske sine lokalpolitikere til ikke å øke skatter, avgifter og gebyrer de neste fire årene.

Solberg mener Høyre har en ekstra motivasjon til å skape trygghet for folks økonomi ved å holde skatter og avgifter nede.

Selv om Høyre ønsker å holde eiendomsskatten nede, må kommunene selv vurdere om de har økonomi til å fjerne den.

Høyre foreslår statlig hjelp til kommunene for å begrense økningen i kommunale avgifter, eksempelvis gjennom økt avskrivningstid på vann- og avløpsanlegg. Vis mer

Solberg innledet torsdag sin «100 dager igjen til valget-turné» – langs Vestlandskysten.

Hun lanserer det første av Høyres fire valgkampløfter for høstens kommunevalg 11. september.

– Dette er Høyres viktigste løfte for privatøkonomien til innbyggerne knyttet til kommunevalget: Nivået på eiendomsskatt, kommunale avgifter og gebyrer skal holdes nede der vi får ordfører, sier Solberg til VG.

– Hva er tidshorisonten for denne piskingen av deres lokale politikere; forbi valget?

– Nei, dette gjelder de fire årene vi står foran. Når vi kommer til kommunevalget i 2027, så bør ikke nivået på kommunale skatter, avgifter og gebyrer være høyere enn de er i dag i Høyre-kommuner.

– Så det er ditt løfte?

– Ja, det er det.

FAST PLASS I TRE DAGER: Solberg har fast plass på første sete i bussen under valgkampturen, så kommer journalistene bak i bussen frem og sitter med henne under intervjuene.

Torsdag rullet hun i buss fra Stavanger til Jæren og opp til Haugesund, og møtte blant annet bønder, industri og lokale partifolk før turen går nordover til Hardanger, Austevoll og Bergen fredag og lørdag.

Hun sier også kommunene må ta ansvar når det er urolige tider med krig i Europa, galopperende priser og dyrere boliglån.

– I de kommunene der Høyre får ordfører vil tiden hvor politikerne økte dine regninger for å få sine egne budsjetter til å gå opp være forbi. Målet vårt er å gi folk og barnefamilier en mindre regning å tenke på slik at de selv kan prioritere hva de vil bruke sine penger på.

GÅRD MED ROM TIL FLERE: Erna Solberg besøkte Torvholen gård på Klepp på Jæren, som både har full gårdsdrift og drifter et dagtilbud for seks demente daglig, hvor de får komme på gården å treffe dyra og sysle med ulike aktiviteter.

Info Fakta om kommunale avgifter I snitt hentet en kommune inn 14 415 kroner i kommunale avgifter fra en husholdning i 2022. Til sammenligning var det i 2016 11 603 kroner og i 2019 12 728 kroner. Siden 2016 til 2023 har kommunale avgifter vokst 30 % mer enn prisveksten. Husholdningene har i snitt fått 18 000 kroner mindre å rutte med i 2022, sammenlignet med 2021, viser tall fra SSB. Utgiftene har isolert sett økt med 27 000 kroner. Vis mer

– Presset

Hun skryter av at det for hennes Høyre «gir det ekstra motivasjon til å skape trygghet for folks økonomi ved å holde skatter og avgifter nede».

– De må sørge for å drive mer effektivt for å levere bedre tjeneste, i stedet for å sende regningene videre til innbyggerne.

MELKE-SKÅL: Erna Solberg fikk smake mange ulike melketyper da hun besøkte Q-meierienes anlegg ved Klepp på Jæren. Hun lover å kjempe for rammevilkår som gjør at Q kan konkurrere med Tine.

Hun legger til:

– Folks økonomi er så presset at å velte regningen over på forbrukerne, er det ikke tid for.

Ifølge Smartepenger.no er det 258 av 356 kommuner som har eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i 2023 – i snitt 3.817 kroner i året for en enebolig på 120 kvadratmeter.

SPRIT FØR MELK: Alle må sprite hender og ikle seg plast før de får komme inn i produksjonen ved Q-meieriet.

Steinkjer kommune har den høyeste eiendomsskatten med 10.878 kroner, etterfulgt av Moss og Lillehammer.

– De fleste kommunene med høyeste avgifter er styrt av rødgrønne politikere, det gjelder også eiendomsskatt.

– Hvor mye er dine løfter verdt: Også mange Høyre-kommuner har innført eiendomsskatt, selv om Høyre ikke har vært positive til det?

– Det er mange som har innført den, men noen satt den ned og noen få har avviklet den.

– Bør gjøre det

– Bør Høyre-kommuner fjerne eiendomsskatten?

– Vi ønsker å holde eiendomsskatten nede, men aksepterer at det er en kommunal frihet. Har de rom for å fjerne dem, bør de gjøre det, men vi kan ikke si at de skal: Det er veldig ulik økonomi rundt omkring i kommunene, så det må gjøres ulike vurderinger.

Mange kommuner har store etterslep på vann og kloakk, som vil gi store kostnader i tiårene som kommer, anslått til over 300 milliarder kroner.

SAND I VERDENSMASKINERIET: Leder i Sandnes-bedriften Desert Control, Ole-Kristian Sivertsen, sier de utvikler teknologi for å stanse ørkenspredningen i verden. Solberg følger nøye med når han forklarer hva de gjør for å omgjøre ørken til dyrket jord.

– Med det du sier, kan det bety kommuner ikke har råd til den opprustningen og at innbyggerne får dårligere tjenester?

– Nei, det må kunne drives på mer effektiv måte. Det kan være noen kommuner, blant annet kommuner i Oslofjorden som får økte kostnader med å rense fjorden, som er unntak, men de fleste kommuner kan ikke gi regningen til innbyggerne.

Farevarsler

Hun viser også til et forslag fra Høyre-landsmøtet i vår om å statlig hjelp til kommunene:

På turen møter hun Høyres ordførerkandidat på Ap-styrte Stord, Øyvind Kyvik, som på landsmøtet i vår fikk gjennomslag for at staten skal utrede muligheten for å begrense økningen i de kommunale avgiftene, eksempelvis gjennom økt avskrivningstid på vann- og avløpsanlegg.

– En familie opplevde at bare vann og avløpsregningen steg med 10 000 kroner fra 2022 til 2023. Lokalpolitikere har hatt altfor lite fokus på denne kostnadsutviklingen i altfor mange år. Det er flere tiltak som kan gjennomføres lokalt, sier Kyvik.

Solberg sier farevarslene er bekymringsfulle.

Info Varsler økte kostnader for deg Av 79 kommuner som har besvart kommuneorganisasjonen KS sin undersøkelse om vann og avløp, oppgir samtlige at gebyrene til vann og avløp planlegges økt neste år. 40 prosent, varsler økte avgifter på mer enn 20 prosent neste år 60 prosent planlegger på en økning på mellom 10 og 20 prosent. Vis mer

– Jeg mener det viktigste vi kan gjøre er å være kostnadsbevisst og planlegge slik at regningen til innbyggerne blir lavest mulig, sier Høyre-lederen.