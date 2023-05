Fuskesaken: Krever at skolen omgjør utestengelse

Presseoppslagene etter tingrettens dom i ovennevnte fuskesak mellom vår klient og HINN underbygger at høgskolens utvisningsvedtak er ugyldig. Vi ber derfor om at høgskolen omgjør vedtaket til gunst for studenten. Den omstendighet at hun har anket tingrettens dom, hindrer ikke omgjøring når det

avdekkes mangelfull saksbehandling og uriktig rettsanvendelse.

Det er en lang rekke grunner til at høgskolens vedtak må omgjøres:

1. Studentens gjenbruk av tekst var beskjeden, kun to avsnitt – til sammen ca. 10% av besvarelsen.

2. Studentens gjenbruk var i utgangspunktet fullt tillatt. Problemet var bare at hun ikke henviste til seg selv. Hadde hun gjort det, hadde alt vært greit. Det eneste hun manglet, var en fotnote.

3. Studenten gjenbrukte kun egne formuleringer, ikke tanker og resonnementer. Disse hadde hun hentet fra den faglitteratur som hun henviste til. Studenten snyltet ikke på andre.

4. Studentens tekst ble hentet fra hennes egen besvarelse, som var underkjent. Gjenbruken skjedde ikke fra arbeid som hun hadde fått uttelling for.

5. Studentens gjenbruk skjedde ifbm. en kontinuasjonseksamen innenfor samme emne, ved besvarelsen av en annen oppgave. Gjenbruken medførte ikke at hun oppnådde noen fordel.

6. Gjenbruken hadde vært uproblematisk dersom hun var ansatt som lærer ved høgskolen. Gjenbruk av egne tekstavsnitt rammes ikke av forskningsetikken, heller ikke av opphavsretten.

7. Høgskolen hadde ingen plikt til å anse gjenbruken som fusk. Heller ikke til å utvise studenten. Regelverket åpner for skjønn. Høgskolens skjønnsutøvelse fremstår som kvalifisert urimelig når høgskolen valgte å benytte lovens strengeste reaksjon.

8. Høgskolens vedtak vitner om saksbehandlingsfeil. Flere sentrale momenter ble ikke vurdert. Til tross for at studenten ba om det, ble hennes påståtte selvplagiat ikke sammenholdt med den litteratur som hun henviste til.

I en situasjon hvor høgskolen ønsker å bli godkjent som universitet, må det kunne forventes at HINN utviser akademisk ydmykhet og ser på saken på ny. Høgskolens ønske om å behandle alle fuskesaker likt, hindrer ikke omgjøring. Saker om selvplagiat er som alle andre fuskesaker, forskjellige.

Høgskolens ledelse må nå ta ansvar. Det dreier seg om mennesker.

Vi imøteser uansett høgskolens snarlige tilbakemelding. Det er ingen grunn til at partene og lagmannsretten skal nedlegge ytterligere ressurser i ankesaken dersom høgskolen omgjør utvisningsvedtaket til fordel for vår klient. Ankesaken vil i så fall bli gjenstandsløs.

Stray Vyrje & Co. DA Advokatfirma