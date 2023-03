HJEMMET ØDELAGT: Det som en gang var et hjem, er nå ubeboelig.

Forteller om skrekknatten: − Fikk brannbombe inn gjennom vinduet

Hun vekkes av et brak. Vinduet til stuen er knust, og en brennende plastkanne kastes inn gjennom vinduet.

Kvinnens mor, som er i 80-årene, ligger i leiligheten og sover når mannen setter fyr på boligen.

I rundt tre år har kvinnen i 50-årene mottatt trusler fra ildspåsetteren, forteller hun til VG.

Men han er både vurdert som soningsudyktig og utilregnelig.

Skutt av politiet

Natt til mandag skjøt politiet i Vardø en mann i 50-årene.

Først satte han fyr på boligen til kvinnen.

Etterpå kjørte han en bil inn i garasjeporten til politihuset i Vardø. Også den satte han fyr på.

Deretter nærmet han seg politibetjentene. Han hadde et stikkvåpen i hånden.

Nå kan VG fortelle om dramaet som utspant seg i forkant av at politiet skjøt mannen i beinet natt til mandag denne uken.

– Brannbombe

Sent natt til mandag våkner kvinnen i 50-årene av et brak.

Klokken er rundt 02.30. Både mamma og leietageren sover i boligen. Hun går i stuen for å sjekke hva lyden er.

Kvinnen ser at vinduet er knust. Og at noen har kastet en stein gjennom ruten.

– Idet jeg kommer inn i stua fra soverommet, ser jeg at han hiver en plastkanne inn vinduet, forteller hun til VG.

Kannen var tent på – og hun beskriver den som en brannbombe.

STORE SKADER: Gjennom vinduet til venstre forteller kvinnen at brannbomben ble kastet inn. Det var store skader i boligen etter både brannen og slukkingsarbeidet.

Reddet mamma

Hun forsøkte å kaste den brennende plastkannen tilbake ut vinduet.

– Men den var veldig tung, forteller hun.

I stedet bestemmer hun seg for varsle moren sin og leieboeren.

– Jeg ropte på mamma. Om at hun måtte få buksene på. Samtidig sprang jeg opp i andre etasje for å vekke leieboeren.

Både hun, moren og leietageren slapp uskadet fra hendelsene. Bortsett fra noen hårtuster som ble svidd av hodet på førstnevnte.

Hjemmet ødelagt

Hun tenker med gru på hva som kunne skjedd dersom hun selv ikke var hjemme.

– Jeg hadde bakvakt, og var hjemme den natten. Dersom jeg hadde vært på nattevakt, kunne det gått skikkelig ille med moren min og leietageren, sier hun til VG.

Første etasje i boligen er svart og ødelagt som følge av brannen og slukningsarbeidet.

Det som tidligere var et hjem, er nå sperret av.

Sammen med politiet har hun vært inne i boligen for å hente med seg ting. I dag bor hun på midlertidig adresse sammen med moren.

SLUKKER BRANN: Brannvesenet på stedet etter at den siktede mannen kjørte bilen sin inn i Vardø politistasjon og satte fyr på den.

Besøksforbud

Politiet bekrefter at det er en relasjon mellom den siktede og fornærmede. Mannen har besøksforbud mot henne.

– Politiet har ikke tatt trusselsituasjonen på alvor tidligere. Han har truet henne mange ganger. Hvorfor har de ikke gjort noe?

Det sier en nær venn av kvinnen som VG har snakket med.

Avsnittsleder for taktisk etterforskning, Torstein Pettersen, understreker at de har lagt betydelige ressurser i saken.

– Politiet har tatt det på alvor og opprettet straffesaker, samt gitt besøksforbud og utlevert voldsalarm til fornærmede, sier han til VG.

Info Strafferettslig utilregnelig Strafferettslig utilregnelighet betyr at en person ikke kan bli straffet for en kriminell handling fordi de ikke har evnen til å forstå alvoret i handlingen eller kontrollere handlingene sine på grunn av en sykdom eller tilstand.

En person som er strafferettslig utilregnelig kan bli dømt til tvungen psykisk helsevern eller annen behandling, men ikke fengselsstraff.

For å bli vurdert som strafferettslig utilregnelig, må personen gjennomgå en psykiatrisk vurdering som fastslår om de kan holdes ansvarlige for handlingen sin. Vis mer

En judisiell observasjon av siktede i fjor trakk i tvil om han var strafferettslig tilregnelig og dermed kunne stilles til ansvar for forholdene han var siktet for.

– Forholdene ble dermed henlagt med bakgrunn i denne tvilen, forklarer Pettersen til VG.

PÅ STEDET: Både brann og politi rykket ut til politistasjonen. En mann i 50-årene ble skutt av politiet.

Ble løslatt

Til VG forteller kvinnen at hun senest forrige uke – torsdag 16. mars – varslet politiet om mannen. Politiet bekrefter at hun anmeldte ham for hensynsløs atferd.

Samme dag ble den siktede mannen stoppet i forbindelse med en trafikkhendelse.

– Han ble etter hendelsen fremstilt for lege for å forsikre om siktede var frisk nok til å være i politiets varetekt eventuelt om det var grunnlag for tvangsinnleggelse. Legen vurderte at han ikke var soningsdyktig soningsdyktig Med soningsudyktig menes domfelte eller innsatte som ikke er i stand til å gjennomføre straff i fengsel eller institusjon av helsemessige årsaker. Kilde: Kriminalomsorgentil å sitte i politiarresten.

Vilkårene for tvangsinnleggelse tvangsinnleggelse Å bli innlagt til psykiatrisk behandling mot pasientens vilje. var ikke til stede. Dermed ble mannen løslatt.

– Politiet har hele tiden tatt fornærmede og hennes bekymring på høyeste alvor, og forsøkt å avverge og forebygge nye hendelser, innenfor de mulighetene vi har hatt. Jeg kan ikke gå ytterligere inn på tiltak som er gjort av hensyn til taushetsplikten, sier Pettersen til VG.

FORSVARER: Thomas Hansen er forsvarer til den siktede mannen.

– Ikke avhørt

Siktede er nå varetektsfengslet i fire uker ved surrogati. Det betyr at han soner varetekten på en institusjon, og ikke i et ordinært fengsel.

– Jeg har per nå svært lite å si. Det har med at han ikke er avhørt ennå. Det går blant annet på det helsemessige – han er hardt skadet, sier forsvarer Thomas Hansen.

Han viser til at mannen er skutt i beinet.

– Det har ikke vært tilrådelig med avhør enn så lenge. Hans forklaring har vi ikke ennå, sier Hansen.

Mannen skal først avhøres av Spesialenheten for politisaker. Deretter skal han gjennom ordinært avhør, såfremt han ønsker å forklare seg for politiet.

