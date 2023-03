TRENGER MER STRØM: Konsernsjef Morten Brandtzæg må utvide produksjonen på Nammo for å levere større mengder ammunisjon i en milliard-kontrakt med regjeringen.

Opposisjonen: Regjeringen må prioritere ammunisjon foran TikTok

Frp, Venstre og Høyre sier at ammunisjonsfabrikken Nammo på Raufoss må sikres nødvendig kraftforsyning, og at TikTok i så fall må vike. Nå løfter de saken opp til regjeringen.

Den lokale nettleverandøren Elvia har lovet bort ledig kapasitet i strømnettet til et nytt datalager for TikTok på Hamar.

– Nammo må få den strømmen de trenger, på bekostning av TikTok, sier forsvarspolitisk talsmann i FrP, Christian Tybring-Gjedde, til VG.

En varslet mangel på elektrisk kraft på Innlandet har rammet forsvars-leverandøren Nammo. Selskapet må utvide fabrikken for å levere ammunisjon til Forsvaret, Nato–allierte og Ukraina på en ny milliard-kontrakt med Forsvarsdepartementet.

– Myndighetene må velge mellom å lagre kattevideoer eller sikre kritiske samfunnsfunksjoner, sa konsernsjef Morten Brandtzæg til VG tidligere onsdag.

Elvia uttalte til VG at nettselskapet har ikke lov å prioritere mellom kunder som søker om nettkapasitet, og viser til regelen om at førstemann inn i køen, får tilgang til nettkapasitet først.

Slik skal datasenteret i Hamar og Løten som skal lagre europeiske data for videodelingstjenesten TikTok. Illustrasjon: GREEN MOUNTAIN

Tybring-Gjedde sier at myndighetene nå må velge: Strøm til samfunnskritisk produksjon av ammunisjon, eller strøm til datasenteret.

– Regjeringen må umiddelbart rydde opp i dette kaoset. Det er totalt uakseptabelt at TikTok skal få legge beslag på strøm som i praksis stanser Nammo’s planlagte produksjonsøkning, sier Frp-representanten.

Hårek Elvenes (H) er på samme linje:

– Regjeringen må klargjøre kolliderende interesser her, og hvordan Nammo skal sikres nok strøm til å produsere den ammunisjonen vi og allierte bestiller, sier han.

Også Ola Elvestuen (V) reagerer:

– Dette er så alvorlig at regjeringen må ta ansvar og sørge for at Nammo får tilgang til den kraften som er nødvendig for å øke sin produksjon. Dette handler om å ivareta helt avgjørende nasjonale interesser, og det går foran behovene til både TikTok og eventuelle andre, sier Elvestuen.

STRØMKRAV: Christian Tybring-Gjedde er forsvarspolitisk talsmann i Frp. Han sier at Nammo må få den strømmen de trenger, på bekostning av TikTok.

Kjent for NSM

NSM, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, bekrefter at de er kjent med problemene som har oppstått med strømforsyning for Nammos del.

– Vi er opptatt av at forsvarsindustrien skal sikres på en god måte, men strømlevering er ikke vårt bord, sier NSM-direktør Sofie Nystrøm til VG.

Hun viser til Olje- og energidepartementet for å løse strømmangelen, men sier at NSM har datasentrene høyt på sin overvåknings-liste:

– Fra et nasjonalt sikkerhets-ståsted er innholdet i lagrene til datasentrene noe vi har diskutert over tid. Dette er ikke tydelig regulert i ekom-loven, og vi jobber med å rådgi politiske myndigheter til å sikre at vi kan være i forkant av hva som skal lagres og hvem som lagrer det, sier Nystrøm.

– Forlenget arm

– Regjeringen må agere umiddelbart. Om det i ytterste konsekvens betyr at TikTok må avslutte sitt engasjement i Norge, så får det så være. Jeg tror ikke mange nordmenn vil gråte over at den kinesiske etterretningens forlengede arm ikke får fotfeste og utnytte vår grønne energi, sier Tybring-Gjedde.

Også Elvenes mener at hensynet til samfunnssikkerhet må gå foran:

– Tilgang på nok strøm er helt avgjørende for at Nammo skal kunne produsere nok ammunisjon til Norge, våre allierte og til Ukrainas forsvarskamp. Etterspørselen etter norsk ammunisjon er nå ekstremt stor. NAMMO er en av bare fire større produsenter av ammunisjon i Europa, og norske myndigheter har dermed et spesielt ansvar for å bidra til ammunisjonsberedskapen i våre nærområder, sier han.

VG har vært i kontakt med Statsministerens kontor om denne saken, men de henviser til Olje- og energidepartementet (OED) som riktig myndighet. De hadde ikke mulighet til å svare på VGs spørsmål onsdag.

VG har også kontaktet Forsvarsdepartementet, som ikke har svart på vår henvendelse.

LO-forbundet for ledelse og teknikk har medlemmer på Nammo.

— Dette er en alvorlig kortslutning, som viser behov for tydelig politisk styring. Man kan mene at kattevideoer på internett er kommet for å bli, men det betyr ikke at de skal prioriteres foran nødvendig sikkerhetspolitikk, sier forbundsleder Ulf Madsen i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).