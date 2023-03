PÅ FEST MED ERNA: Astrid Grepstad og Marte Brenno er begge russ på Den Norske Skolen i Rojales i Spania. De fikk begge sjokk da Erna Solberg takket ja til å bli med på russe-vorspiel.

Erna Solberg på russe-vorspiel i Spania

Torsdag dukket tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg opp hjemme hos en russ i Spania: – Vi er sjokkerte, sier russepresidenten.

– Vi var alle sammen sjokkerte, vi skjønte ikke at dette var ekte. Hun er jo et forbilde for oss, forteller russepresident Celina Slyngstad.

I februar sendte Slyngstad av gårde en mail til Erna Solberg, hvor hun håpet Solberg kunne delta på et russearrangement med russen på Den Norske Skole i Rojales i Spania.

Til Slyngstads overraskelse, takket Solberg ja. Torsdag kveld dukket Solberg opp hjemme hos en av jentene.

– Det hele var en spesiell opplevelse! Vi snakket, hørte på musikk og drakk vin. Russen drakk cava, og Erna drakk et glass rødvin, forteller Slyngstad.

Ikke med ut

Høyre-leder Erna Solberg er i Spania for å blant annet besøke å Høyres lokallag på Costa Blanca. Da hun fant ut at hun skulle være en dag lenger enn planlagt, passet plutselig russe-vorspielet inn i planene.

– Når jeg først skulle være en dag lenger enn planlagt, så takket jeg ja til forespørselen, forteller Solberg til VG.

På vorspielet pratet de om livet i Spania og russetid, forteller hun.

– Vi har spist mat og drukket vin. Jeg tror russen skal videre, men det skal nok ikke jeg. Jeg drar tilbake til Norge i morgen tidlig, sier Erna Solberg til VG etter endt vorspiel.

– Savner du russetiden litt etter å ha vært med på et russe -vorspiel?

– Min russetid var veldig kort, fordi jeg jobbet i Operasjon Dagsverk det året, og reiste rett til Oslo etter eksamen. Så jeg har savnet russetiden litt, sier hun.

Onsdag var Solberg på gatefest i Orihuela. Her dukket 600 mennesker opp for å høre den tidligere statsministeren holde appell.

NORSK SAMLING: Pressesjef i Høyre, Cato Husabø Fossen, forteller at hele 600 mennesker dukket opp på gatefesten onsdag.

– Var litt nervøse

– Det var en stor ære å få møte en så viktig politisk leder. Vi vorset litt før Erna kom, for vi var litt nervøse sammen, sier russepresidenten.

Slyngstad forteller at det er litt annerledes å være norsk russ i Spania enn å være det i Norge.

– Vi feirer jo de samme månedene, men her må vi tilpasse oss spansk kultur. For eksempel har vi ikke muligheten til russebuss, så vi er vandreruss, forteller Slyngstad.

Hun forteller videre at det var hyggelig å kunne bli kjent med den tidligere statsministeren.

– Det var veldig spennende å få besøk av Erna. Det var veldig hyggelig å vise henne hvordan vi som russ her i Spania feirer russetiden, sier hun.

Den Norske Skolen i Rojales har undervisningstilbud for barne- og ungdomsskole, samt videregående skole. Slyngstad forteller at skolen har 200 elever, og at ti av disse er russ i år.

