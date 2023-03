GITT OPP: Christel Dahl sier hun har gitt opp å forholde seg til Nav etter å ha vært igjennom flere klageprosesser.

Ventet i et år på svar fra Nav: − Helt useriøst

Christel Dahl (56) ventet på svar i et helt år. Nå får Nav kritikk i en ny rapport, som slår fast at saksbehandlingen er for dårlig.

– Jeg kan ikke forholde meg til NAV, det blir helt useriøst. Jeg har bestandig etterspurt hvorfor i all verden jeg ikke har fått en kontaktperson når jeg har et handikap og er avhengig av å få behandlet saker jeg søker om. Så jeg synes de suger, for å si det rett ut, sier Christel Dahl (56) til VG.

I fjor sommer fortalte Dahl i Bergens Tidende om hvordan hun fikk sjokk da hun klagde på et avslag på søknaden om sykepenger for enkeltstående behandlingsdager. Hun klagde i mars 2022, og hadde fått beskjed om at behandlingen ville ta opp til 38 uker.

Men svaret tok enda lenger: Det kom først for to uker siden.

Dahl er ikke alene om å ha gått igjennom lange klageprosesser i Nav. Et regjeringsoppnevnt utvalg har gjennomgått klagesystemet i Nav og Trygderetten, og finner blant annet at:

Kvaliteten på saksbehandlingen og førstegangsvedtakene er for dårlig: sakene er for dårlige utredet når vedtak treffes, kommunikasjonen mellom saksbehandler og bruker er for dårlig, og vedtakene har ikke tilstrekkelig begrunnelser.

40 prosent av alle saker som blir klaget på blir omgjort i løpet av klage- eller ankeprosessen. Noen av omgjøringene skyldes utviklinger i saken, men utvalget er tydelige på at dette er et høyt tall.

I mange av sakene der Nav klageinstans eller Trygderetten gir brukeren medhold oppheves vedtaket - uten at man får et nytt vedtak. Det vil si at saken må gjennom ny behandling.

– Du skal være frisk for å klage

Dahl har diagnosen stråleindusert plexopati – en skade i nervesystemet i ryggen etter at hun hadde kreft som barn. Det innebærer at hun har en lammelse i kroppen, som kan bli verre hvis hun ikke holder seg aktiv.

Diagnosen har gjort at hun har vært mye i kontakt med Nav.

– Gangfunksjonen min er dårlig. Hvis jeg setter meg ned i en stol og ikke sykler, trener eller svømmer, så er det rullestol neste, så jeg må gjøre alt for å holde meg på beina. Flere ganger har jeg blitt møtt med avslag og klaget, sier hun.

Noen ganger har dette også blitt omgjort: Dahl forteller blant annet at hun søkte om sykkel fra Nav, og først fikk avslag, men fikk innvilget søknaden da hun klagde og endret én setning.

Når det gjelder søknaden om sykepenger, sier hun Nav viste til det opprinnelige avslaget igjen uten at hun forstår noe mer av hvorfor de sa nei i utgangspunktet.

– Det blir jo en sånn kampvilje du må finne frem. For min del klarer jeg meg fint, men jeg synes synd på de som for eksempel har et handikappet barn og ikke får svar på søknad om tilrettelegging, sier hun, og legger til:

– Du skal være frisk for å klage. Det er en omstendelig greie.

Ap: Sikkerhetsnettet er ikke godt nok

Torbjørn Vereide sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Ap. Han sier han ikke er overrasket over funnene i rapporten.

– Når vi har møtt folk som jobber i Nav-systemet forteller de om en detaljstyring over tid på å fatte flest mulige vedtak, samtidig som de berømte ostehøvelkuttene spesielt de siste åtte årene med borgerlig regjering. Belastningen i systemet har blitt så stor at det brister helt, sier han.

– De ansatte er kjempefrustrerte. Det fører også til at folkene som er dyktige og gjør sitt aller beste ender med å få skylden for at sikkerhetsnettet ikke er godt nok.

LOVER FORBEDRING: Torbjørn Vereide sier regjeringen jobber med å endre måten Nav måles på.

– Hva skal dere gjøre med det da?

– Det handler mye om hva man måler, for det er der styringslinjen går. Beskjeden som har gått nå er at man skal gå igjennom parameterne med sikte på å fokusere på kvalitet i behandlingen, fremfor kvantitet. Dette er et sterkt signal på at det kanskje er noe man må gå enda lenger på.

– Skal man slutte å telle helt?

– Det tror jeg ikke. Men det må vektes ned. Nå bruker folk tiden på å fatte raske vedtak, men det krever jo bare mer ressurser når sakene må gjennom en lang klageprosess og behandles på nytt før de avsluttes.

– Menneskelig belastning

Vereide viser til at det står i rapporten at Nav i stor grad har latt seg styre på effektivitet, og oppfyller kravene til saksbehandlingstid som har vært oppstilt.

Men han sier det er verre å vente i lang tid i uvisshet på utfallet av en klage, enn å vente litt lenger på en ordentlig behandling av saken.

– Det er en menneskelig belastning å måtte vente så lenge når du er i en sårbar posisjon i livet og trenger hjelp fra fellesskapet. Og når man må klage for å få sin rett, kan det bli A- og B-lag med de som har ressursene til å klage og ikke, sier han.

– Skal møte folk på en god måte

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier utvalgets rapport vil være nyttig for Navs forbedringsarbeid.

Han sier han ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikt, men at han forstår at Dahl har hatt en dårlig opplevelse i møtet med Nav.

– Nav skal møte folk på en god måte, og vi jobber stadig for å bli bedre. Vi har for tiden lange saksbehandlingstider på klagesaker på sykepengeområdet, og jeg beklager at mange må vente lenge på svar på klagen sin. Vi har iverksatt flere tiltak for å få ned ventetiden og ser at den allerede har bedret seg, men det vil kunne ta hele 2023 før vi er i en normalsituasjon.

