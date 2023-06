KRASJ: Ferden endte gjennom en lettvegg og i grunnmuren til huset.

Vekket da bil dundret inn i husveggen: − Gikk gjennom veggen til min datter

Tidlig onsdag morgen braste en bil gjennom en hage og inn i et hus på Bergseng i Harstad.

Ingen skal ha kommet til skade i hendelsen, men det var en del materielle skader.

– Bilen gikk inn gjennom veggen til min datter. Den ble stående fast. Veggen på innsiden av rommet hennes buler ut. Heldigvis gikk det bra med henne, sier Carina Sørensen.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Karl Erik Thomassen, sier til VG at en mann i 20-årene er siktet for ruspåvirket kjøring etter hendelsen.

– Rundt klokken 05.00 fikk vi melding fra en nabo som hadde observert en bil kjøre inn i huset, og at denne prøvde å kjøre fra stedet men ikke lyktes med dette, sier Thomassen.

Han forteller at flere unge menn befant seg i bilen.

Deler av grillen på bilen sitter fast i grunnmuren.

Selv om det gikk bra med beboere og de som satt i bilen, fikk familien en real støkk.

– Det var en skremmende hendelse så tidlig på morgenen. Vi ble vekket fra den dypeste søvn til en bil som sto i veggen. Jeg er bare glad at det ikke har skjedd mer enn det, sier Sørensen, og understreker:

– En er bare glad for at det har gått bra. At de andre også var uskadet er jeg glad for, når uhellet først er ute.

Operasjonsleder Thomassen bekrefter at et barn sov rett innenfor husveggen bilen traff.

– Ingen ble skadet, men det var en skremmende opplevelse for de som var i huset, sier Thomassen.

