Bingoran i Kragerø - politiet ønsker kontakt med vitner

Politiet jakter etter en mann etter et bingoran i Kragerø.

Politiet rykket søndag kveld ut til melding om ran på en bingo i Kragerø, melder Sør-Øst politidistrikt.

Ingen er skadet etter hendelsen.

Det er hørt et smell under ranet, usikkerhet om dette er et ekte våpen eller ikke, tvitrer politiet.

Ranet ble meldt politiet klokken 21.06 søndag kveld.

Ransmannen har ikke fått med seg noe utbytte etter det politiet erfarer per nå.

Politiet søker vitner som har sett en mannsperson løpe fra stedet. Vedkommende var iført MC-hjelm med striper på siden, mørke klær og skal være relativt liten av vekst.

Politiet etterforsker på stedet og gjør søk i området. Dette vil fortsette en tid utover, melder politiet klokken 22.22.

