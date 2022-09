Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ga én bot i fjor. Her fra campus Ringerike.

Universiteter ga bøter – avvikler ordningen

For å redusere antall brudd på sensurfrist til studenter, innførte flere universiteter bøter. Nå er nesten alle avviklet selv om bruddene er oppe i 43 prosent.

Universiteter og høyskoler i Norge sliter med massive brudd på sensurfristene, etter at studentene har avlagt eksamen. NTNU er oppe i 43 prosent, med flere universiteter like bak.

Nå viser det seg at universitetene har avviklet en ordning med bøter til egne fakulteter som bryter reglene.

Universitetet i Sørøst-Norge er ett av få som fortsatt gjør det: De ga én bot i fjor.

Maika Marie Godal Dam i Norsk Studentorganisasjon.

Norsk Studentorganisasjon er overrasket:

– Vi er for bøter dersom man bryter sensurfristen. Det er viktig for studenters rettssikkerhet at fakultetene blir holdt ansvarlige for å bryte loven, sier leder for Norsk Studentorganisasjon Maika Marie Godal Dam.

NMBU: Sa stopp i 2020

NMBU avviklet ordningen i 2020, etter å ha hatt den siden 2009.

– Innføringen i 2009 var begrunnet i at studentene ønsket sanksjoner ved forsinket sensur og at de midlene som ble tatt inn skulle benyttes til tiltak knyttet til studentens læringsmiljø, sier studiedirektør Ole Jørgen Torp.

I dag har universitetet 26 prosent brudd på sensurfristen. Ifølge Torp konkluderte rektors ledergruppe med at sanksjonene hadde liten effekt og stanset derfor ordningen for to år siden. I stedet ble det innført tiltak på fakultetene.

Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås er ett av flere som testet ut å gi bøter.

UiT: Har hatt pause

Norges arktiske universitet (UiT) har gitt bøter siden 2009, men har hatt en pause de siste to årene. Bøtene har vært 1000 kroner per besvarelse som er mer enn en uke forsinket.

– Ordningen ble satt på pause under korona pandemien, men er planlagt gjeninnført fra høstsemesteret 2022 da vi igjen er tilbake til normal eksamensavvikling, sier seksjonssjef Kjersti Dahle.

Norges arktiske universitet (UiT) sin avdeling i Harstad.

Dahle opplyser at ordningen ble evaluert i 2014 og at konklusjonen den gang var at den hadde effekt.

NTNU avviklet bøter i 2016

Ordningen til NTNU ble avviklet for flere år siden.

– NTNU hadde tidligere en ordning med bot for forsinket sensur. Den fungerte slik at fakultetet ved forsinket sensur fikk en «bot» på kr 1000 pr. forsinkede besvarelse. Dette beløpet ble trukket fra bevilgningen til fakultetet påfølgende år, sier prorektor Marit Reitan til VG.

En sammenslåing satte en stopper for ordningen.

– I 2016 fusjonerte NTNU med tre høyskoler i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Høyskolene som ble fusjonert med NTNU hadde ingen tilsvarende ordning og den ble ikke videreført etter fusjonen, sier Reitan.

Hun opplyser til VG at hun ikke kjenner til hva årsaken direkte var utover dette.

– Men det var svært mange forhold som på kort tid skulle samkjøres i forbindelse med fusjonen. En del ordninger som ikke alle hadde ble ikke videreført.

USN: Én bot i fjor

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har siden 2018 hatt mulighet til å gi dagbøter ved forsinket sensur mer enn fem virkedager. De har ikke klare tall for siste år, men opplyser at de hadde en sak i fjor:

– På disse årene har vi hatt én sak om forsinket sensur på mer enn en uke, sier studiedirektør Vibeke Bredahl.

Studiedirektør Vibeke Bredahl

– Hvor stor var boten?

– Rektor har vedtatt størrelsesordenen på boten, og rutinen er at fagmiljøet belastes kr 5000,- når de har overskredet en ukes forsinkelse, og deretter kr 1000,- per dag sensuren er ytterligere forsinket – maksimalt kr 10000,- per emne. Boten vi skrev ut i vår var på kr 6000,-, svarer Bredahl.

Hun opplyser at også USN har brudd på sensurfristen, men at dette i fleste tilfellene gjelder for maksimalt tre dager.

– Om det skyldes vårt styrets tydelige føringer, eller innføringen av dagsbøter, har jeg ikke grunnlag for å mene noe om, sier Bredahl.