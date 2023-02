De neste par dagene er det gode muligheter for å få seg en fin skitur, ifølge vakthavende meteorolog, Martin Granerød.

Meteorolog: − Muligheter for fine skiturer i hele landet framover

De neste dagene vil by på varierende vær over hele landet. Det vil bli kaldere de neste dagene, og mildere i helga.

– Det ligger kaldluft over store deler av landet, som fører til spredte byger, særlig i nord og langs vestlandskysten. Temperaturen er såpass lav at mye kommer som sludd og snø, og i perioder som regn langs kysten. Østlandet ligger litt i le for dette lavtrykket, og slipper stort sett unna nedbøren i dag og i morgen, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød.

Den samme værtypen kan man vente seg torsdag. Da er det derimot lov til å håpe på litt sol både på Vestlandet og Østlandet, ifølge meteorologen.

Store og små er ute på skitur ved Linderudkollen i Oslo en fin vinterdag i januar. Det vil også være mulig de første dagene av årets andre måned.

Helgeværet vil bli mildere

Inn mot helga er det ventet et lavtrykk sør i landet på fredag, noe som vil føre til snø på Østlandet og i de indre strøkene.

– Det ligger an til å bli oppholdsvær nord for Stad og Dovre, og muligheter for tilgløtt av sol i disse strøkene på fredag.

På lørdag vil det komme et nytt lavtrykk som kommer til å bre seg over hele landet. Det vil avta utover dagen, men antakelig føre til regn i enkelte områder, og sludd og snø i indre strøk.

– På søndag går det over til bygevær langs hele vestlandskysten og i mange områder nord for Stad. Østlandet ligger litt i le på søndag, og det vil bli mye skyer, men det er muligheter for at sola titter fram i ny og ne, forklarer Granerød.

Skiføre over hele landet

Det er skiftende vær de neste dagene over hele landet, men torsdag peker seg ut som en værvinner sør i landet, mens fredag vil bli den beste dagen værmessig nord i landet.

– Det er gode muligheter for fine skiturer over hele landet, særlig de neste par dagene.

Det vil bli kaldt de neste dagene inn mot helga, og mildere i den første helga i februar.