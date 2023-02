SMARTE KRIMINELLE: Ofte stoler ofrene mer på bedragerne enn på banken, forteller Terje A. Fjeldvær i DNB.

DNB: Eksplosiv økning i bedragerier

Ferske tall fra DNB viser en eksplosiv økning i digitale bedragerier det siste året. Norges største bank avverget bedrageriforsøk for mer en milliard kroner i fjor.

Digitale bedragerier har økt med 832 prosent fra 2018 og frem til i fjor.

Ifølge banken er bedrageriene mer avanserte enn tidligere, og rammer både privatpersoner og bedrifter.

– Vi har stoppet overføringer for enkelte selskaper som ville ført til konkurs hvis de hadde tapt pengene. Det er vi helt sikre på, sier Terje Aleksander Fjeldvær, som er leder for bedrageriforebyggende arbeid i DNB.

Årsrapporten fra DNB viser at banken klarte å avverge bedrageriforsøk for 1067 millioner kroner i fjor. Totalt så banken forsøk på bedragerier for i overkant av 1,2 milliarder kroner.

Noe som betyr at de kriminelle lyktes med å gjennomføre bedragerier for 177 millioner kroner fra bankens kunder.

– Sjokkerende

To tredjedeler av alle bedrageriforsøkene i 2022 dreide seg om fishing, som på norsk gjerne kalles nettfisking.

– Det er en helt sjokkerende utvikling. Det siste året har det vært en økning i phisingforsøk på 69 prosent. De tre siste årene har økningen vært 920 prosent, forteller Sebastian Takle, avdelingsleder for finansiell cyberkriminalitet i DNB.

Selv om norske banker ofte advarer kundene om at de er i ferd med å bli lurt, er det mange ofre som velger å stole på bedragerne i stedet for banken.

– De tror ikke på oss, de har ofte mer tillit til bedragerne enn til banken, forteller Fjeldvær.

ENORM ØKNING: Bedragerne er blitt flinke til å stadig endre metoder, ifølge Sebastian Takle i DNB.

Hybride bedragerier

Banken ser en tydelig tendens til at angrepene blir mer hybride, det vil si at bedragerne kombinerer flere metoder for å få tak i ofrenes penger.

– Tidligere så vi at kjærlighetsbedragerier bare var kjærlighetsbedragerier, eller at investeringsbedragerier var kun det. Nå ser vi at de kriminelle spiller på flere manipulasjonsmetoder for å nå inn til ofrene sine, sier Fjeldvær.

Han bruker som eksempel at du kanskje har chattet litt med en person på internett.

– Vi vet vi ikke skal sende penger til folk som spør om det, men hva om kompisen din bare kommer med et investeringsråd? Hva gjør du da? For han har jo ikke noe å tjene på det – eller?

Fjeldvær sier det samme gjelder phishingkampanjer som tilsynelatende ikke prøver å lure fra deg penger, men som bare gir deg informasjon som kan få deg til å gjøre noe annet.

– Kvaliteten på falsk digital informasjon er nå så god at det er ofte umulig å gjenkjenne den på dårlig design, dårlig språk eller annet. Det fører til at flere, også aktsomme mennesker, blir lurt.

Liten risiko

DNB behandlet til sammen 9291 forsøk på bedragerier i 2022, noe som er en økning på 45 prosent fra året før.

Banken ser også en klar økning i bruk av automatisering i bedrageriene, noe som muliggjør masseangrep.

– De kriminelle er dyktige til å tilpasse seg. Når noe ikke fungerer lenger, endrer de metode, sier Sebastian Takle.

Banken forventer å se enda mer av hybride bedragerier.

– Det er stort potensial for utbytte, og liten risiko for å bli tatt, sier Fjeldvær.