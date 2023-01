Én person har falt over bord fra et norsk fiskefartøy i Barentshavet

HRS Nord-Norge er på vei etter melding om at en mann har falt over bord fra et norsk fiskefartøy i Barentshavet.

Saken oppdateres

Det bekrefter redningsleder Øyvind Aadde i Hovedredningssentralen Nord-Norge til VG.







– Klokken 19.05 fikk vi melding om at en sjømann har falt over bord fra et norsk fiskefartøy i Barentshavet. Grov beskrivelse er cirka 100 nautiske mil øst for Hopen, som ligger sørøst for Svalbard, sier Aadde.

Båten som mannen er savnet fra, søker for øyeblikket alene.

– Vi har ikke kommet frem enda på grunn av avstanden, men har varslet en omfattende redningsaksjon og er på vei med båter for å hjelpe, sier Aadde.

Han har foreløpig ikke mer informasjon om hendelsen.

Til NTB sier redningsleder Finn Sortland i HRS Nord-Norge at værforholdene på stedet er dårlige.

– Det er kulig, snødriv og dårlig sikt i området, sier Sortland.