ADVARER: Riksrevisor Karl Erik Schøtt Pedersen advarer om mulige konsekvenser etter funn om manglende arbeid for å sikre det digitale Norge.

Riksrevisjonen refser Justisdepartementet

Etter flere digitale angrep mot viktige samfunnsinstitusjoner har Riksrevisjonen undersøkt hvordan Justisdepartementet samordner arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor.

Riksrevisjonen refser Justisdepartementet i en rapport om arbeidet med digital sikkerhet som ble lagt frem torsdag. De siste årene har antallet digitale angrep økt.

– Dette kan få alvorlige følger for nasjonal sikkerhet, sier Riksrevisor Karl Erik Schøtt Pedersen om manglende som er avdekket i rapporten.

– Justis- og beredskapsdepartementet slår seg for ofte til ro når frister ikke følges, med at sikkerhetsanalyser ikke er dekkende og at det gjøres få tilsyn. De følger heller ikke opp tiltak for håndtering av alvorlige digitale hendelser, godt nok. Dette kan svekke den digitale sikkerheten. Det er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar ikke ansvaret de har for digital sikkerhet i sivil sektor godt nok. Det viser en ny undersøkelse. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner og nasjonale sikkerhetsinteresser, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan departementet samordner arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor.

De siste årene har det vært flere digitale angrep mot viktige samfunnsinstitusjoner, som Stortinget og Helse Sør-Øst, kommuner, matprodusenten Nortura og avishuset Amedia.

Riksrevisjonen har sett på hvordan Justisdepartementet følger opp arbeidet som skal hindre slike digitale angrep som ramme viktige samfunnsinstitusjoner, demokratiet og nasjonal sikkerhet.

Undersøkelsene kommer i kjølvannet av et økt trusselbilde etter Russlands invasjon av Ukraina, og høyere konfliktnivå mellom Russland og vestlige land.