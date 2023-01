RÆLINGEN: I løpet av helgen har noen kastet store verdier i bassenget i Sandbekkhallen.

Fant grill og møbler i bassenget: − Sjokkerende

Mandag morgen ble omfattende skadeverk oppdaget i Sandbekkhallen i Rælingen kommune.

– Uvedkommende har tatt seg inn i løpet av helgen, og utført hærverk ved å kaste møbler og gjenstander i bassenget. Det ble forsøkt å tenne på papir inne på et toalett, og så ble det tettet en vask og satt på vann, sier Linda Haugen til VG.

Hun er enhetsleder for eiendom i Rælingen kommune, og forteller at hærverket ble oppdaget av renholderne i hallen mandag morgen.

– Det var nok et sjokkerende syn for dem. Det er veldig trist når slikt skjer, sier Haugen.

Romerikes Blad omtalte saken først.

UNDERVANNS-BBQ: Blant annet en grill ble funnet i klorvannet.

Ingenting ble spart

Sandbekkhallen, som ligger ved siden av Sandbekken ungdomsskole, består av en flerbrukshall og en svømmehall med et 25 meter langt basseng.

– Har noe blitt spart, eller har «alt» blitt kastet i bassenget?

– Det ser ut som alt har blitt kastet i bassenget, svarer Haugen.

Dette omfatter blant annet en grill, møbler, og haugevis av utstyr ment for svømmetrening.

1 / 2 RENNER OVER: Inne på et toalett ble en vask tettet med papir. Under hærverket skal toalettpapir ha blitt forsøkt påtent. forrige neste fullskjerm RENNER OVER: Inne på et toalett ble en vask tettet med papir.

Haugen forteller at hun tror at det er store skader på møblene, men at det gikk bedre for seg inne på toalettet.

– Det er en søppelbøtte som har smeltet litt, og noe brent toalettpapir ligger på gulvet – ingen voldsomme skader, sier Haugen.

Enhetsleder for eiendom i Rælingen kommune, Linda Haugen.

Kan ha brukt nødutgang

Også Øst politidistrikt ble varslet om hendelsen mandag morgen.

– Det er kun svømmehallen og tilhørende garderober som er berørt, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til Romerikes Blad. Han legger til at alle dørene skal ha vært låst, og at en teori er at noen kan ha tatt seg inn via en nødutgang.

Videre opplyser Samuelsen at politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse og vil etterforske saken videre.

– Det beskrives som omfattende skadeverk, sier Samuelsen til Romerikes Blad.

Aktiver kart

Selv har enhetsleder Haugen ingen teori om hvem som kan stå bak, eller om hvordan gjerningspersonen eller personene tok seg inn i svømmehallen.

Svømmehallen har den siste tiden vært stengt på grunn av en ødelagt pumpe, skriver Rælingen kommune på sin hjemmeside.

Haugen kan ikke si noe om når det vil bli ryddet opp etter hærverket, eller når svømmehallen kan åpne igjen.

Per mandag ettermiddag har kommunen latt ting bli liggende, slik at politiet har kunnet foreta undersøkelser, sier Haugen.

SE VIDEO – SJELDENT ØYEBLIKK FANGET PÅ FILM: