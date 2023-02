UTÅLMODIG: Terje Haugen skal snart overlate sin reindrift til datter Lena Haugen. – Han kan gjerne gi seg allerede til neste år, sier Lena.

Fosen-familiene: − Vi har stått alene mot staten

FOSEN (VG) Familiene som slo staten i Høyesterett, ante ingenting om demonstrasjonene i Oslo. – Jeg får frysninger av det, sier Lena Haugen (28).

I stua i Fosen ser Terje Haugen på nyhetssendinger der koftekledde demonstranter blir båret bort av politiet.

En aktivist går i klar tale mot oljeministeren. «No er det nok!» sier aktivisten gjentatte ganger.

– Ja visst er det nok! sier Haugen fra lenestolen.

Han leder den ene siidaen på Fosen, gruppene av reindriftssamer, som saksøkte vindkraftselskapene og tok staten til Høyesterett.

Det har vært en lang kamp, som de trodde var over da de vant i øverste instans.

I november 2021 slo Høyesterett fast at de hadde rett. Staten hadde brutt deres rettigheter da de ga vindkraftselskapene tillatelse til å sette turbiner på deres vinterbeiter.

505 dager senere har ingenting skjedd.

Men i Oslo har aktivistene samlet seg foran regjeringsbyggene, helt uten at familiene som startet saken har visst om det.

Det har vært noen rare dager for familiene.

NY GIV: Det tok dem på senga, den voldsomme demonstrasjonen i Oslo på deres og andre reindriftssamers vegne. Leif Arne Jåma og Terje Haugen leder siidaene som tok staten til Høyesterett og vant.

– Det er en god følelse. Jeg får frysninger av det, sier datter Lena Haugen (28).

Når far Terje Haugen har vært i rettssaker og forberedelser og møter med advokater, har hun tatt seg av dyrene og vært på fjellet.

– Vi har følt at vi har stått alene mot staten. Man føler seg ganske liten. Så viser det seg at vi er kanskje ikke så små likevel, det er mange flere som brenner for det samme. Som vil at det skal bli greit for oss, sier 28-åringen.

På veggen henger babybildene av familien Haugens trillinger, der Lena er den eneste jenta. Hun vil ta over reindriften etter sin far.

NESTE LEDD: – Det var en diskusjon mellom to av trillingene, om hvem som skulle ta over. Men Lena har handlingens kraft i seg, sier senior Haugen, med et smil aldri langt unna.

Seks familier på Fosen

Det var Europas største vindkraftutbygging, Fosen vind. Nå er det to vindkraftanlegg, Roan og Storheia, som står i kjernen av konflikten.

Vindturbinene i Roan står i et av vinterbeitene brukt av Nord-Fosen Siida, der tre familier har reindrift sammen. Storeheia ligger i vinterbeitet som Sør-Fosen Sijte er avhengig av, med tre andre sørsamiske familier.

– Det er midt i de beste beiteområdene våre, sier Terje Haugen.

Selve utbyggingen av vindkraftverkene førte til forstyrrelser for reinsdyrene, forteller eierne. Det er vanskelig å holde reinsdyrene samlet, noe som gjør at eierne må gjete på dem.

STORHEIA: Vindkraftverket var ferdig i 2020. Sammen med Roan produserer vindturbinene nesten to terawattimer med strøm.

De kalver ikke der de kalvet før, de sprer seg til alle kanter. Det kan få varige følger, fordi reinsdyrene kommer tilbake til området der de kalvet sist.

– Det har vært mye arbeid på fjellet, mye mer enn før. De har gjort det vanskelig for oss, sier Lena Haugen.

I mellomtiden beiter reinen på de andre områdene for vinterbeite som familiene har, men det er bare et spørsmål om tid før de er beitet ned.

– Vi har forsøkt forgjeves i flere år å rette opp på dette og holde reinen samlet. Hvis det fortsetter sånn er det bare et tidsspørsmål før det er over, sier far Haugen.

Nå begynner det å haste, men de opplever at staten skynder seg sakte.

REINSKAKER: Lena Haugen står klar for å ta over når far Terje Haugen blir pensjonist. Han disker opp med reinsburger mens han svarer på utallige telefoner fra pressen.

Aksjonistene har opprettet en innsamling for å dekke bøtene de får, når de bæres bort av politiet.

– Jeg har vipset dem allerede, min far også, sier Sissel Stormo Holtan.

Hun tok over reindriften etter sin far mens konflikten pågikk i tingretten og lagmannsretten. Snart er tre av tre eiere i Nord-Fosen Siida kvinner.

Til slutt vant de fram i Høyesterett, i november 2021. 11 av 11 dommere mente at staten hadde brutt rettighetene deres, da de ga vindkraftselskapene rett til å sette opp turbiner i vinterbeitene.

– Vi vant jo kampen. Kampen er jo ferdig, men vi får ikke det vi skal ha, sier Holtan.

HUSREIN: Reinsbukken Svarten har bodd hjemme på gård siden han var kalv. Nå er han yndet selskap for familien til Sissel Stormo Holtan, som gir ham rikelig med lav.

– Som å stange hodet i veggen

Halvannet år senere står vindturbinene fortsatt der. Hun har vært i flere møter med regjeringen, men det har ikke ført til at de har blitt enige om noe.

– Jeg er så lei av å peke på et kart og forklare dem hvordan reindriften fungerer! sier Holtan.

Etter hvert møte har de fått tilsendt en protokoll som viser hva de ble enige om under møtet. Hver gang har de nektet å skrive under.

– Fordi vi har ikke blitt enige om noen ting. Det er som å stange hodet i veggen. Men når den eneste løsningen som fungerer for oss, er den de absolutt ikke vil ha, da blir det sånn, sier Holtan.

Nå håper hun at aksjonene får fortgang i saken.

Det hjelper, sier hun, når skuespillere og kjente aksjonister stiller opp. Det hjelper når flere går sammen.

– Jeg skjønner at dette er vanskelig for staten, men vi kan ikke hjelpe dem noe mer.

LAVVO: Holtan viser fram gevirene reinsdyrene hvert år «slipper», før de vokser ut nye. Sammen med familien har hun planer om å starte matservering i en lavvo på gården.

– Har ikke tillit lenger

De seks familiene på Fosen sier at de ikke trenger penger eller erstatning. De trenger områder til vinterbeite for reinen sin.

Det har ikke vært mulig å finne. Dermed er den eneste løsningen for dem å få revet ned vindturbinene, og begynt den langsomme veien mot å få naturinngrepene i vindparkene til å gro.

Flere møter med de samme menneskene vil ikke hjelpe, sier Leif Arne Jåma, som leder Sør-Fosen Sijte.

– Olje- og energidepartementet burde erklære seg inhabile i saken. Vi har ikke tillit til at de kan være nøytrale, fordi de har vært en part i saken, sier Jåma.

BER OED TRE UT: Leif Arne Jåma leder Sør-Fosen Sijte, som har tre familier påvirket av Storheia vindkraftverk.

I flere år møtte familiene på argumentene fra departementet i rettssalene. Nå skal samme departement foreslå løsninger og samarbeide med dem.

– De kan ikke ha den objektive, nøytrale rollen som de skulle hatt i møte med oss. Vi merker at de er ivrige på å forsvare sitt eget vedtak, sier Jåma.

I stedet ønsker familiene at saken kommer inn under Landbruksdepartementet, som i dag har ansvaret for reinsdriften i Norge.

– De har den spesifikke kunnskapen, og de har vi tillit til. Da kan vi få en dialog som blir god og løsningsorientert, sier Jåma.

DONINGENE: Familien Haugen har et rikt galleri av scootere, som er arbeidshester gjennom vinteren. I dag er været for dårlig til å komme seg ut til der reinsdyrene er på vinterbeite.

Generasjonskampen

Lena Haugen trodde kampen var over for 500 dager siden.

– Jeg trodde det var reelt den gangen, at vi var ferdige med saken og nå kunne vi endelig slappe av. Vi kunne senke skuldrene og gå tilbake til å gjøre det vi er her for å gjøre.

På veggen ved siden av hennes babybilde henger bildene av hennes to barn. Syvåringen har allerede sagt at han skal bli som «aajja», bestefar.

– Det gir enda mer pågangsmot når jeg ser at han foran meg kjemper så mye fordi han også vil at vi skal ta over, sier 28-åringen.

Regjeringen trenger tid til å innhente kunnskap. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har sagt at de kan trenge ett år til.

Til VG mandag sa Støre at han er opptatt av at aksjonistenes rett til å demonstrere skal ivaretas, og han innrømmet at arbeidet med å finne en løsning på Fosen-konflikten har stoppet «delvis opp».

GENERASJONSSKIFTE: Med Lena Haugen vil Nord-Fosen Siida bestå av tre kvinnelige eiere. – Det er helt unikt, og det er flott, sier far Terje Haugen.

– Jeg synes det er «hånåt». At det er en skam. Det virker ikke helt som at de skjønner hvor viktig dette er. Dette er jo oss. Det er livsverket vårt, sier Lena Haugen.

Om ett år er også far Terje Haugen i pensjonsalder, men han vil ikke la datteren ta helt over ennå.

– Det er meningen at jeg skal gi videre jorda i minst like god stand som jeg fikk den. Det er det alt dette handler om, sier Haugen.

– Jeg har tenkt å slutte, men kan ikke helt gi meg før jeg har sett enden på dette her. Jeg har jo et varmt hjerte for dette her.