DØDSULYKKE: Kleven verft i Ulsteinvik.

Dødsulykken i Ulsteinvik: − Vi er alle i sjokk

Torsdag døde en mann i 60-årene etter en arbeidsulykke ved Kleven Verft i Ulsteinvik. Fredag er politiet og arbeidstilsynet på befaring ved verftet.

Mannen døde etter å ha blitt truffet av en tyngre metallgjenstand som løsnet fra en kran.

I en pressemelding skriver Green Yard Kleven at de med stor sorg bekrefter at de har mistet en god og erfaren kollega.

– Våre tanker går først og fremst til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem, sier daglig leder Hans Jørgen Fedog i Green Yard Kleven i pressemeldingen.

– Dette er også en mørk dag for hele Green Yard-familien. Vi har mistet en kollega som var godt likt av alle, og jeg vil berømme våre ansatte for måten de har tatt vare på hverandre etter ulykken. Vi er alle i sjokk og sorg, og vi vil nå prioritere å bistå våre ansatte. Vi skal sammen bearbeide sorgen i den tøffe tiden som står foran oss, fortsetter Fedog.

– Helt forferdelig

Ordfører Knut Erik Engh forteller at Ulstein kommune har satt ned en omsorgsberedskapsgruppe som skal ivareta de involverte. Den består blant annet av kommunalsjef, kommuneoverlege, sogneprest og fagpersoner fra helsevesenet.

– Legen som rykket ut og deltok i gjenopplivningsforsøk foretok en debrifing på plassen blant de av kollegaene som var nærmest, sier Engh til VG.

Han forteller at det er en utfordrende situasjon for kommunen, men at de jobber med å ivareta både de pårørende og kollegaene til avdøde på en best mulig måte. Han forteller at kommunen har hatt en tett dialog med verftet etter hendelsen.

Kleven Verft regnes som en hjørnesteinsbedrift i kommunen, som har rundt 8.500 innbyggere.

– Folk synes dette er helt forferdelig. Selv om man ikke nødvendigvis kjenner vedkommende, kjenner alle noen som har relasjoner til ham. I tillegg er det andre personer som har vært involvert i ulykken, som også må ivaretas, sier Engh.

Ordfører Knut Erik Engh (Frp). Her i en annen sammenheng i 2020.

Befaring fredag

Arbeidstilsynets seksjonsleder i Vest, Jan Petter Sæbø, forteller til VG at de per fredag formiddag er på befaring ved verftet.

– I dag får vi sammen med politiet et overblikk over hva som skjedde. Det er uansett for tidlig å dra noen konklusjoner. Det er også spesielt med en dødsulykke, for da har bedriften gjerne annen oppfølging enn oss de må gjøre, sier Sæbø.

– I førte omgang gjelder det å få oversikt og innhente informasjon fra virksomheten. Det er en del ulike ting vi innhenter, som rutiner, retningslinjer og risikovurderinger som er tatt i forhold til dette oppdraget, fortsetter Sæbø.

Løsnet fra kran

Helsevesenet ble varslet om hendelsen klokken 10.34 torsdag. Politiet ble varslet klokken 11.27.

– Det er en tung metallgjenstand som har løsnet fra en stor mobilkran i forbindelse med en løfteoperasjon, den har truffet vedkommende og han ble erklært død på stedet, fortalte operasjonsleder Jens Dahl i Møre og Romsdal politidistrikt til VG torsdag.

– Er det mistanke om at lasten på kranen ikke var godt nok sikret?

– Det blir en spekulasjon, og er for tidlig å si noe om. Det vil etterforskningen vise, svarte.

VG har på ny vært i kontakt med politiet i Møre og Romsdal, som ikke har mulighet til å kommentere saken fredag.

Mannen var hjemmehørende i området, og de pårørende er varslet etter dødsfallet.