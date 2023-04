Oda-Renate (25)

selger unna

klær hun er lei. Kumba (26)

jakter alltid nye

vintage-skatter. Flere kjøper og

selger brukt.

Men hvor

klimavennlig

er det – egentlig?

– Jeg ble skremt

Bruktshopping trender – men hvor klimavennlig er det?

Kjøp, salg og kast.

Nordmenn er klesverstinger.

Hvert år kjøper nordmenn over 11 kilo klær i snitt, ifølge Østlandsforskning. Og hvert år kaster eller gir vi bort omtrent like mye. Forbruket vårt er mye høyere enn i andre europeiske land.

Mange av plaggene fra Europa ender opp på søppeldynger på andre siden av jorden.

Som her, på «klesindustriens kirkegård» i Atacama-ørkenen nord i Chile:

Produksjon av klær er blant verdens største utslippsbomber.

Et eksempel: Å lage en jeans slipper ut 33 kilo CO₂, ifølge Levi’s. Dongeribuksen bidrar til at den globale oppvarmingen øker. Produksjonen krever 2000 liter vann, og kjemikaliene som brukes, kan forurense nærmiljøet.

I tillegg er veldig mange klesplagg laget av plast klesplagg laget av plastEksempler: Polyamid, polyester, akryl, elastan og polypropylen., som igjen er laget av olje. Nedbrytningen av et syntetisk plagg kan ta 200 år, og i mellomtiden kan det drysse skadelig mikroplast.

Klesproduksjon bidrar til global oppvarming, og nylig slo FNs klimapanel fast i en fersk rapport at det haster mer enn noensinne å få ned utslippene. «Menneskeheten er på tynn is», sier forskerne.

Men stadig flere går motstrøms.

De kjøper og selger brukt på apper som Tise og Finn.no.

– Jeg er veldig glad i klær og sko. Særlig sko.

Oda-Renate Sevaldsen (25) har åpnet døren til sitt pastellunivers på Torshov i Oslo. Leiligheten er som en pose med sukkertøy – her er vegger, blomstervaser, lamper og Oda-Renate selv en glad palett i rosa, mint, blå, gul og lilla.

Klesskapet bugner av kjoler i imitert skinn, florlette skjorter og transparente topper.

– Klær er en hobby for meg. Jeg liker å uttrykke meg gjennom det jeg har på meg. Du kan si at det er et lidenskapelig forhold, sier 25-åringen.

Oda tar ut en lavendelfarget hatt i fuskepels.

– Den liker jeg, men den er for trang. Så den må jeg selge.

For Oda-Renate elsker klær, men hun liker også å selge klær.

Hun er en av nærmere tre millioner nordiske brukere på gjenbruksappen Tise.

Tise ble startet i 2014 av et gründermiljø på NTNU i Trondheim, som fikk med seg programleder og influencer Jenny Skavlan som medeier og frontfigur.

Oda-Renate, som kommer fra Enebakk og jobber i et mediebyrå i Oslo, opprettet en bruker i juli 2017.

Siden har det gått unna.

– Jeg selger ting jeg føler jeg ikke har brukt nok, eller som jeg er ferdig med. Og jeg selger bomkjøp, sier Oda-Renate.

Hun er mest på Tise for å selge, ikke kjøpe.

Et av bomkjøpene er den lavendelfargede hatten. For Oda-Renate shopper det meste på nett, gjerne på Junkyard og HM, og da er det ikke alt passer eller faller i smak når det kommer hjem med posten.

Det er hun ikke alene om.

– Vi vet at det er en veldig stor prosentandel av klærne vi kjøper på nettet, som sendes i retur. Men problemet er at returene ikke uten videre selges på nytt. Det er et stort apparat som skal til før dette ender opp i butikk igjen, sier forsker Ingun Grimstad Klepp.

Klepp har skrevet bøker om nordmenns klesvaner og er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) ved OsloMet.

Klærne kan like gjerne havne på et av søppelbergene i utlandet. Eller de kan ende opp på bruktmarkedet, med lappen fortsatt på.

– I en periode kjøpte jeg altfor mye klær, rundt én gang i måneden. Jeg tok alltid med meg et plagg. Jeg kan få litt overtenning, innrømmer Oda-Renate.

Den største fristelsen er imidlertid sko.

På loftet står to tårn med skoesker.

Når Oda-Renate finner et dyrt og fint plagg i butikk, sjekker hun gjerne Tise først for å se om noen selger det samme plagget billigere der.

Og til hennes overraskelse ser hun ofte splitter nye plagg i gjenbruksappen.

For litt siden kjøpte hun en kjole fra den kinesiske ultrafast fashion-merket Shein med prislappen på. Og nå selger hun den selv videre – fortsatt med lappen intakt.

– Det blir litt mange bomkjøp på Tise. Da blir det ikke ekte gjenbruk, mener Oda-Renate.

Å kjøpe brukte klær er ikke i seg selv klimavennlig, påpeker forbruksforsker Ingun Klepp.

Det må i så fall føre til at man kjøper mindre nye klær, men det er ikke det som har skjedd.

– Vi ser ingen direkte sammenheng mellom å kjøpe mye brukt, og kjøpe mindre nytt. Det som betyr noe for klimabelastningen er at du kjøper mindre nytt, sier hun.

De som handler og selger mye brukt, er gjerne de samme som kjøper mye nytt også.

Det er først og fremst unge kvinner som er opptatt av å kjøpe og selge brukt.

Men selv denne gruppen har i snitt bare skaffet 10 prosent av garderoben sin på bruktmarkeder.

I 2020 fant forskerne at unge kvinner i snitt kjøper 28 plagg i året, og at bare to av dem er kjøpt brukt.

– Vår fremtid er avhengig av at det må selges færre klær i verden. Så lenge kjøp og salg av brukte klær ikke påvirker dette direkte, vil det ikke ha noe å si.

Oda-Renate på Torshov sier hun prøver å kjøpe mindre, og bli mer bevisst.

– Jeg ble skremt av klimarapporten. Jeg vet at mine shoppingvaner ikke har vært klimavennlige.

Info Slik vil Oda-Renate ta klimagrep om garderoben: Ikke gjør spontankjøp

Få garderoben til å matche, så det er lett å finne nye antrekk

Selge et plagg for å kunne kjøpe et plagg – og gjerne brukt

Unngå klær av 100 prosent plast

Fikse ødelagte klær Vis mer

– Men det er lettere sagt enn gjort. De som sier at materialistisk lykke ikke er ekte lykke, de vet ikke hva de snakker om, sier Oda-Renate halvt på tøys, men med en viss oppriktighet.

– Jeg elsker Tise!

– Det er noe av det mest geniale som har skjedd i livet mitt.

Kumba Bonga (26) smiler stort da hun skal snakke om sitt forhold til klær. Bergenseren bor på en hybel på Kringsjå studentby, og studerer anvendt psykologi.

For henne er mote noe gøy og spennende, som gir henne mulighet til «endre utseende uten å gjøre noe drastisk».

– Klær får meg til å føle meg bra!

Aller best føler hun seg i vintage. For da får hun noe ikke alle andre har.

Hun er på skattejakt på Tise, eller på små, lokale bruktbutikker når hun er ute og reiser.

Men ikke alle plagg blir en like stor suksess. Og de ender opp på Tise.

Her har Kumba bygd seg opp over 2800 følgere siden hun logget seg inn i mai 2016.

– Jeg selger det slik at andre kan dra nytte av det jeg ikke bruker lenger.

Kumba sier at klesvanene hennes har endret seg de siste årene.

Info Dette er Kumbas beste klimatips: Kjøp klær av god kvalitet

Unngå fast fashion

Bruk tid og finn noe du virkelig vil ha

Kjøp mindre og bruk det du har liggende Vis mer

– Tise har fått opp øynene mine for å kjøpe brukt. Jeg vil heller ta i bruk klær som allerede eksisterer, enn å bidra til økt konsum og miljøutslipp.

Men det handler om hvordan du kjøper brukt, erkjenner hun.

– Jeg tror tanken er at det skal være klimavennlig. Apper som Tise gjør flere bevisst på å kjøpe brukt, men forbruket går ikke nødvendigvis ned av det grunn.

– Dukan gå i en felle der du fortsetter å handle, siden det er brukt.

– Men jeg heier på bruktsalg, jeg! understreker forbruksforsker Ingun Klepp.

Særlig hvis det «lurer» nordmenn til å kjøpe dyre klær.

– Folk har en tendens til å tenke at dyre ting er moralsk dårlig. Av hensyn til klima og miljø er det motsatt, sier Klepp.

– Dyrt er bra?

– Penger vi har spart, bruker vi ofte på å reise. Det er ikke særlig klimasmart. Vi har ett problem, og det er at vi bruker de pengene vi har. Hvis vi bruker dem på dyrere klær, kjøper vi kanskje færre klær, sier Klepp.

– Det viktigste er å skaffe seg klær som du liker og trenger – og har lenge. Vi bør slutte å behandle klær som gratis, bare fordi det ikke koster oss noe særlig. De koster noe for noen.

Logikken er som følger: Dyre merkeklær er enklere å selge på bruktmarkedet enn billige klær. Dersom en flittig bruktselger vurderer å kjøpe et dyrt plagg, kan pengene de får igjen være argumentet som overbeviser dem.

Det er en fordel for klima, fordi mindre penger til overs betyr lavere forbruk og lavere CO₂-avtrykk.

Tise: 24-dobling i antall salg

Appen Tise merker en klar økning i interesse for brukte klær. Antallet kjøp gjennom deres egen betalingsløsning har 24-doblet seg fra 2020 til i fjor, ifølge markedsføringssjef Sigrun Stenseth.

– Vi mener at man skal kunne fortsette å ha det gøy og eksperimentere med klær og mote uten at det går på bekostning av klimaet. For å få til det må vi velge brukt fremfor nytt der det er mulig, leie, låne, reparere og redesigne.

– Ifølge forskerne kan de ikke se at kjøp av brukt erstatter kjøp av nytt, bruktkjøp kan i stedet føre til at vi kjøper mer klær totalt sett. Dermed er det ikke nødvendigvis klimavennlig. Hva er deres kommentar til det?

– Ved at flere og flere velger brukt fremfor nytt, tror vi at vi bidrar til å normalisere gjenbruk slik at det på sikt blir den foretrukne måten å handle på for de aller fleste. Samtidig er det viktig at flere får et mer gjennomtenkt klesforbruk.

– Mange Tise-brukere selger klær fra store kjeder, gjerne kalt «fast fashion». Hva tenker dere om det?

– Klær som er produsert og fraktet hit, er alltid et mer bærekraftig valg enn å kjøpe nytt, og spesielt på nett hvor man ikke vet hvor plagget sendes fra.

