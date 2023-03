STRID: Reinsdyr vandrer nær vindturbinene i Storheia på Fosen i Trøndelag.

Statkraft håper vindmøllene får stå: − Det er vi som må bøte på skadene

Statkraft-sjefen synes riving av vindparkene vil være veldig uheldig: – Men det er vi som må bøte på skadene, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Konsernsjefen i den statseide energikjempen la torsdag frem rekordresultater. Men det er striden omkring Fosen alle vil snakke om.

Statkraft bygget ut vindparkene i Trøndelag og er majoritetseier i Storheia, det ene kraftverket som omfattes av konflikten med reineierne.

Høyesterett slo enstemmig fast at vindkraftverkene som står der reinen har vinterbeite, er reist i strid med samenes urfolksrettigheter.

Over 500 dager etter at dommen falt, er ingenting skjedd.

– Skjønner du at det utløser aksjoner?

– Ja, det er forståelig. Men dette er vanskelige spørsmål. Og det er grunner til at disse prosessene tar tid, sier Christian Rynning-Tønnesen (63) til VG.

Torsdag ettermiddag beklaget olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på vegne av regjeringen menneskerettighetsbrudd overfor reineierne. Men hvordan konflikten skal løses er fortsatt i det blå, og statsråden understreket at de «ikke utelukker noen løsninger» – se beklagelsen her:

Statsforvaltningen vil utrede tiltak som kan bøte på skadevirkningene som kraftutbyggingen på Fosen har for samenes reindrift.

Reineierne viser til at disse spørsmålene allerede er grundig belyst over flere tusen sider gjennom mange års rettsprosesser.

Statkraft-sjefen er ikke enig i at staten ønsker omkamp.

– Når Høyesterett kommer til at det ikke er godt nok, må vi gå en ny runde for å finne tilleggselementene som det ikke er tatt hensyn til tidligere.

– Hva kan Statkraft gjøre for å dempe skadevirkningene?

– Vi kan stoppe vindmøllene i perioder. Vi kan la være å brøyte veiene, slik at vi ikke hindrer reinens ferdsel. Vi kan tilby alternative beiteområder.

– Så det er ikke bare reineierne som skal ta omkostningene?

– Nei. Det er vi som utbygger som må bøte på skadene på en slik måte at de kan fortsette sin reindrift på en god måte. Det er vi som må gjøre avbøtende tiltak, men vi må være enig med dem om hva det skal være.

KONSERNSJEF: Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Vind-vind

Rynning-Tønnesen sier det er viktige interesser på begge sider:

– Det ene er reindrift og lokal kultur. Det andre er behovet for fornybar energi. Jeg tror fortsatt det bør være et mål å få til et samspill.

63-åringen leder Europas største leverandør av fornybar energi.

– Norge er nødt til å bygge ut mer vindkraft på land og til havs, om vi skal bli klimanøytrale. Vi må skaffe energi på annen måte enn å brenne fossilt.

– Frykter du et politisk vedtak om å rive vindparkene på Fosen?

– Jeg synes jo det ville vært veldig uheldig. Men det er ikke frykt, det er mer bekymring for at nye prosjekter stanser opp og blir veldig vanskelige.

PÅGRIPES: Aksjonister bæres bort av politiet.

– Prinsipielt viktig

Rynning-Tønnesen understreker at det ikke bare står om Fosen.

– Det dreier seg vel så mye om å finne en prinsipiell løsning som er anvendbar andre steder. En tredjedel av Norge er berørt av mulige beiterettigheter, så det er et veldig viktig prinsipielt spørsmål.

– Hva er konsekvensene, hvis dere må rive vindturbiner på Fosen?

– Vi vil få en kostnad på demontering og miste inntekter. Skatteinntekter til kommuner og stat vil bortfalle. Grunneiere vil ikke lenger få landleie.

Rynning-Tønnesen legger til at Statkraft er av en slik størrelse at selskapet vil tåle det. Statkraft har i dag en verdi på over 300 milliarder kroner.

VÆRHARDT: Roan vindpark på Fosen.

Den andre vindparken som omfattes av Fosen-konflikten er Roan, som Statkraft i 2021 solgte til TrønderEnergi og Stadtwerke München.

– Ikke fasitsvar

I dag er Aneo største eier og operatør av Roan Vind. Selskapet har spilt inn forslag til utredningsprosessen etter høyesterettsdommen.

– Vi sitter ikke på noe fasitsvar. Det handler om å fine gode løsninger som alle parter kan leve med, sier kommunikasjonsdirektør i Aneo Stig Tore Laugen.

Inntil staten endrer vilkårene som følge av dommen, går turbinene som før.

– Vi håper det blir gjort endringer i konsesjonen som fører til at reineiernes rettigheter til kulturutøvelse ivaretas, samtidig som vi kan fortsette vindproduksjon som i dag, sier Laugen.

Han minner om at vindparkene ble besluttet utbygd da Midt-Norge hadde underskudd på strøm. Prisene var svært høye, og det var aktuelt å sette inn mobile gasskraftverk.

Dyrere uten vind

– Om vi må stenge ned turbinene, risikerer vi kraftunderskudd på ny. Det vil gi høyere strømregning for næringsliv og husholdninger i Midt-Norge.

Laugen opplyser at vindkraftverkene på Fosen leverer kraft nok til å dekke årsforbruket til en by av Trondheims størrelse.

– Faller vindkraften bort, er vi raskt der at vi ikke har strøm nok til næringsetableringer vi ønsker oss eller til elektrifisering av sokkelen utenfor Midt-Norge.

Aneo er inne på eiersiden i åtte andre vindparker i Norge enn Roan og Fosen. Seks av dem ligger i reinbeiteområder.

– Vi har avtaler med reineierne for alle disse vindparkene. Vi har alltid hatt god dialog med reineierne og er avhengig av å finne gode løsninger med reindriften, sier kommunikasjonsdirektøren.