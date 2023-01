LANSERTE KONTORER: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte pressen på Mortensrud i Oslo, som får nytt politikontor i år.

Slakter regjeringens politi-satsing: − Fullstendig galskap

Politiet må selv finne ut hvordan de skal opprette og bemanne ni nye politikontorer for 75 millioner kroner. Opposisjonen kaller regjeringens pengebruk «fullstendig galskap».

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) varslet fredag at hun vil opprette ni nye politikontorer det kommende året.

Regjeringen har satt av 75 millioner kroner til arbeidet, men har ikke sagt hvor mye som skal gå til kontorer og hvor mye som skal gå til folk for å fylle kontorene.

– Jeg mener det er fullstendig galskap å bruke penger på nye tjenestesteder i den situasjonen vi er i nå, sier Venstres justispolitiske talsperson, Ingvild Wetrhus, til VG.

Heller ikke Høyre sparer på kruttet:

– Pengesekken er den samme uansett. Politidistriktene burde heller brukt pengene på flere stillinger enn å øke antallet tjenestesteder, sier Høyres Modolf Haraldseid, som selv har vært politi i 40 år.

KRITISK: Ingvild Wetrhus er Venstres justispolitiske talsperson.

Advarer

Med et budsjett på 75 millioner kroner skal politiet i gjennomsnitt bruke 8,3 millioner per nye politikontor og folk til dem.

Det er nå Politidirektoratet og politiet som skal finne ut hvordan pengene skal brukes.

– Vi skal nå avklare med Politidirektoratet hva slags handlingsrom og ramme vi får. Så blir det en nærmere dialog med kommunen og andre aktører. Kostnader er et perspektiv her, sier fungerende politimester Cecilie Lilaas-Skari i Oslo politidistrikt til VG.

Venstres Wetrhus advarer:

– Regjeringen sier ikke noe om hva som skal være på de ulike stedene av ulike typer kompetanse eller folk. Så det er vanskelig å vite om 75 millioner kroner er nok, sier Wetrhus i Venstre.

POLITIMESTER: Fungerende politimester i Oslo Cecilie Lilaas-Skari på Mortensrud Torg senter fredag.

– Kritikkverdig

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møtte fredag pressen på Mortensrud i Oslo, som får nytt kontor.

Også i Geiranger på Sunnmøre og Salangen i Troms jubles det over at det kommer nye kontorer.

– Jeg forstår godt at folk vil ha mer tilstedeværende politi. Bristen her går på bruken av pengene. De pengene som i år går til opprettelse av nye fysiske lokasjoner burde vært brukt til mannskaper, sier Modolf.

– Med så sterke signaler som det kommer fra Politiets Fellesforbund så mener jeg dette er kritikkverdig pengebruk, sier Wetrhus i Venstre.

Lover flere politifolk

Justisminister Mehl sier at de har kuttet i konsulentbruk og byråkrati for å betale for nye tjenestesteder.

– Derfor har vi lagt inn en omprioritering. Det er viktig for å få frigjort mest mulig til politikraft og politifolk som kan være ute i hele landet, sier Mehl til VG.

Hun sier at de også satte av 200 millioner kroner til lokalt politi i 2022.

– Det har ført til godt over 100 nye stillinger i politiet. Vi har også økt opptaket på Politihøyskolen med 100 plasser fra høsten i fjor, som også vil bli videreført kommende år, sier Mehl.

– Noe av det viktigste vi gjør er å sørge for flere politifolk, sier hun.

GLAD: Justisminister Emilie Enger Mehl og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på Mortensrud.

Politisjef Arne Johannesen i Sogn og Fjordane sier til NRK at pengene burde vært brukt annerledes.

– Etter mitt syn er det symbolpolitikk. Det er andre tiltak som ville gitt mer kraft ut i Distrikts-Norge enn dette, sier han til NRK.

Mehl sier hun har forståelse for at folk lokalt og i politiet vil ha flere folk.

– Hvor mye av satsingen går til kontorer og hvor mye går til nye stillinger?

– Nå har Politidirektoratet fått oppdraget med å få ny nye tjenestesteder på plass innen 2023. Det er ganske forskjellige tjenestesteder. For eksempel i Sigdal har kommunen lokaler som de ønsker å stille til disposisjon til politiet.

– Jeg har tillit til at politiet finner gode løsninger sammen med kommunen uten at det blir for dyrt.