STATEN TAR REGNINGEN: Stig Ditlefsen og kona Ragnhild Øvergård kan gå julen i møte uten å bekymre seg for hvordan de skal skaffe nok penger til Stigs behandling i Finland.

Stig Ditlefsen (53) får dekket kreftbehandling i utlandet

Stig Ditlefsen har fått tidenes julepresang. Staten dekker behandlingen av hans prostatakreft i Finland. Dermed slipper han å betale hundretusenvis av kroner.

Stella Bugge

Marius Hoe/Framtid i Nord (foto)

Takket være en spleis som en venninne opprettet, har 53-åringen fått samlet inn over en halv million kroner til behandling i utlandet. Men nå trenger han foreløpig ikke å bruke disse pengene. Det var tirsdag Ditlefsen fikk den gledelige beskjeden.

– Tør jeg åpne?

– Jeg sto og laget middag da jeg fikk en melding på mobilen om at det var digipost fra Oslo universitetssykehus. Jeg satte meg i stolen og tenkte «skal jeg tørre å åpne brevet nå eller skal jeg vente?» Men jeg måtte bare åpne. Da jeg logget meg på og det sto «innvilget» i overskriften kom følelsene, forteller familiefaren.

Han var nylig i Finland hvor han betalte 15.800 euro eller rundt 163.000 kroner for den første behandlingen med et nytt legemiddel – 177Lu-PSMA. Legemiddelet har ikke godkjent markedsføringstillatelse hverken i Europa eller Norge.

I brevet fra Oslo universitetssykehus står det at Ditlefsen får dekket inntil seks behandlinger i Finland.

– Det tilbys foreløpig ikke Lutetium 177-PSMA ved prostatakreft i Norge. Medisinskfaglig rådgiver vurderer at du tilhører den lille gruppen av pasienter som kan få dekket behandling i utlandet, heter det i brevet.

Nå kan Stig puste ut

– En byrde har falt av skuldrene på hele familien, sier Ditlefsen som bor i Skibotn i Troms og har to barn og to barnebarn. Tidligere samme dag som han fikk den gledelige beskjeden, var han på vei hjem fra «harryhandel» i Finland.

– På turen gjorde jeg meg mange tanker om hvordan jeg skulle få inn de siste pengene, sier Ditlefsen som tidligere har fått avslag fra det offentlige om å få dekket denne behandlingen i utlandet.

Han har fortalt at det ville koste 900 000 kroner hvis han skulle trenge seks behandlinger. Det problemet er nå løst.

Medikamentet han gjerne vil ha, og som han googlet seg frem til, bruker radioaktivitet til å ødelegge kreftcellenes DNA. Strålebehandlingen gis mest mulig direkte i kreftsvulstene for å begrense skade på omkringliggende vev.

Det hele begynte da helsefagarbeideren Stig ringte fastlegen i januar 2020. Det var problemer med vannlatingen som fikk ham av gårde. Smerter hadde han ikke.

Kort tid etter fikk Stig Ditlefsen den brutale beskjeden om at han har prostatakreft, og det av den aggressive typen. Kreften hadde allerede spredt seg til hoften og skjelettet. Ditlefsen fikk hele 9 av 10 mulige på Gleason score, som sier noe om hvor farlig kreften er. Han har derfor ikke tid til å vente på at medisinen muligens blir godkjent i Norge.

Info Status for bruken av 177Lu-PSMA i Norge Legemiddelet er for øyeblikket til nasjonal metodevurdering.

Det er Beslutningsforum gjennom systemet Nye metoder som avgjør hvilke legemidler som skal innføres i spesialisthelsetjenesten.

Metoder som er til vurdering skal som hovedregel ikke brukes i norske sykehus.

Det aktuelle legemiddelet har i dag heller ikke godkjent markedsføringstillatelse i Europa.

Kilde: Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) gitt i slutten av november. Vis mer

– Lønner seg å stå på litt

Legemiddelet er godkjent i USA. En internasjonal studie som i fjor høst ble publisert i The New England Journal of Medicine, viser at behandling med denne nye presisjonsmedisinen forbedret totaloverlevelse med i gjennomsnitt fire måneder for utvalgte pasienter med prostatakreft.

– Jeg håper dette - at jeg får innvilget behandlig i Finland - er banebrytende og fører til at flere kan få medisinen i Norge. Det viser at det lønner seg å stå på litt. Da jeg fikk avslag var det fortsatt behandlingsmuligheter her til lands. Men de har jeg nå brukt opp, sier Ditlefsen som sendte en ny søknad om behandling i utlandet.

– Kan dere si noe om hvorfor Stig fikk innvilget behandling i Finland nå?

– Utenlandskontoret vurderte søknaden som kom i oktober til å oppfylle kriteriene for rett til behandling i utlandet etter pasient og brukerrettighetsloven. Dette etter en nøye medisinsk og juridisk vurdering, skriver avdelingsleder for Utenlandskontoret, Oslo universitetssykehus, Harald Platou.

– Vil flere prostatakreft pasienter få dette tilbudet?

– Det er ikke automatikk i dette. Søknader fra pasienter som ønsker denne metoden i utlandet må vurderes individuelt, opplyser Platou i e-posten som er formidlet via informasjonsavdelingen.

For at et legemiddel skal kunne brukes gratis på norske sykehus, må det ha fått grønt lys av Beslutningsforum for nye metoder. De kontrollerer om det er godt nok, og Folkehelseinstituttet vurderer nå 177Lu-PSMA.

Like over jul, den 28. desember, skal Stig Ditlefsen tilbake til Finland for neste behandling. En skanning etter den første dosen viser at mesteparten av kreften har reagert på behandlingen.

– Men et lite område i hofte og lymfe i ryggen har ikke reagert. Det blir veldig spennende når de tar en ny skanning den 30. desember for å se hvordan kroppen har reagert på behandling nummer to, 30. dager etter den første behandlingen, sier Ditlefsen.

– Hva skal du gjøre med pengene som er kommet inn via Spleisen?

– De skal jeg sette på høyrentekonto i tilfelle jeg trenger mer enn seks behandlinger. Eller hvis det kommer andre behandlingstyper. Pengene er på en måte en utvei hvis dette ikke fungerer. Men hvis jeg fortsatt får dekket behandling, vil jeg nok fordele pengene til personer som ikke får dette av det offentlige, avslutter Stig Ditlefsen.