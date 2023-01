ADVARER: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, advarer mot at sårbare barn og unge blir rekruttert til kriminelle nettverk.

Raymond Johansen om «utebarna»: − Treffer meg hardt i magen

Byrådslederen er bekymret for rekruttering til kriminelle nettverk og advarer mot å miste kontrollen. Kirkens bymisjon sier de har ropt varsku lenge.

– Dette er alvorlig og disse barna blir et lett bytte for rekruttering inn i kriminelle miljøer når de er ute, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen om de såkalte «utebarna».

VG har tidligere skrevet om «utebarn», et begrep politimann Hans Magnus Gjerlaug i Oslo-politiet hørte at barn og ungdom øst i byen bruke om selv.

Begrepet handler om trangboddhet og at eldre søsken har «utetid» slik at småsøsken skal få ro til å sove i leilighetene.

TETT PÅ: Hans Magnus Gjerlaug har jobbet tett på ungdommene i bydelene øst i Oslo i mange år.

– Jeg var «nøkkelbarn»

Raymond Johansen forteller at han selv var «nøkkelbarn» på 60- og 70-tallet. «Nøkkelbarn» er barn med egen nøkkel fordi de kommer tidligere hjem enn foreldrene.

– Utebarna derimot blir sendt ut fordi det ikke er plass til dem hjemme. Det treffer meg hardt i magen, sier Johansen.

MORTENSRUD: Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand er ett av områdene som flere barn opplever utfordringer.

– Må ikke miste kontrollen

For å hindre rekrutering av sårbare barn og unge, peker Raymond Johansen på viktigheten av politiet.

– Vi er avhengig av at politiet har tillit blant unge og at det er tett med synlig tilstedeværelse av politi, sier byrådslederen.

I en rekke saker har VG belyst utfordringene flere bydeler øst i hovedstaden har knyttet til kriminelle nettverk. Politiet beskriver at de treffer 13- og 14-åringen som bevæpner seg med kniv.

– Vi som samfunn må aldri miste kontrollen. I samarbeid med politiet må vi gjøre det vi kan for å hindre rekruttering og vi må ha en kraftfull respons når noe skjer, fortsetter Johansen.

– Varslet katastrofe

Nå kommer han med en klar beskjed.

–Det må være nok politi i utsatte områder, det har vi vært krystallklare på. Det et er politiets ansvar. sier byrådslederen.

Kirkens Bymisjon advarer mot å peke på politi som eneste løsning.

De siste årene har bymisjonen i større grad dreid innsats mot barn og unge i Oslo og andre store byer hvor flest sliter med levekårsutfordringer.

– Dette er en varslet katastrofe for dette er barn som i utgangspunktet ikke trenger politi, men helt andre ting, sier avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon, Janne Olise Raanes.

Hun peker på fattigdom og trangboddhet.

– Når det er trangt hjemme og de har ikke noe sted å være, handler det om en økende fattigdom. Vi må passe oss for at patruljerende politi blir svaret på å løse fattigdom, fortsetter Raanes.

– Ingen quick fix

Hun er tydelig på at en tverrfaglig innsats må styrkes.

– Det politiet gjør er bra, men politiet kan ikke løse dette alene når vi befinner oss i en situasjon som er et symptom på noe annet, sier avdelingsdirektøren.

I dag har bymisjonen opprettet flere møteplasser for ungdom i bydeler som preges av fattigdom og hvor politiet vet at kriminelle nettverk operer.

Raymon Johansen sier seg enig med Raanes.

– Svaret alene er selvfølgelig ikke mer politi. Dette dreier seg om å få en stabil bosituasjon, ha foreldre i jobb og gjøre noe med de sosiale forskjellene og utenforskap, slår byrådslederen fast.

Han sier dette er et sammensatt problem.

– Det er ingen quick fix, fortsetter Johansen.

– Biljard og bortennins

Byrådslederen peker på at de har flere prosjekter på gang for å løfte utsatte områder. Mortensrudprosjektet er blant dem.

Etter drapet Hamse Hashi Adan (20) på Mortensrud, ble det satt i gang et jobbsenter hvor 500 ungdommer fikk hjelp til å skrive CV, og flere har kommet i jobb.

– Det er mer enn biljard og bordtennis de litt eldre ungdommene trenger. Når jeg møter ungdom på 15-16 år så er det jobb etter skolen de etterspør, sier Johansen

Likevel er han tydelig på at man aldri kan si seg fornøyd.

– Vi er ikke fornøyde nå, og man må hele tiden fortsette å gjøre mer. Vi må greie å svare på behovene og utfordringene som er der, sier Johansen.

Samtidig er Raanes i Kirkens bymisjon bekymret.

– Jeg ordentlig urolig nå for at vi lar det gå for lang tid. Fattigdommen bare øker, ingen klarer å bremse det, sier hun.

Pandemien kostet

For mange har de sosiale problemene økt etter pandemien. Politiet forteller at de har merket en endring i hvordan konflikter eskalerer.

– Under pandemien advarte jeg tidlig mot de langsiktige konsekvensene av nedstengingen. Vi gjorde det vi kunne for å motvirke det, for eksempel ved å skjerme fritidsklubbene under pandemien så mye som mulig. Likevel er det klart det fikk store konsekvenser.

Byrådslederen sier arbeidet med å få gjenreist byen og de sosiale infrastrukturene er krevende.

– Det er store utfordringer knyttet til å være politisk leder i en by med store sosiale forskjeller. Det er et evighetsprosjekt, men vi må bidra til at unge mennesker har framtidsoptimisme.