ETTERFORSKES: En hardt skadet nordmann ble berget fra en seilbåt utenfor kysten av Sør-Amerika.

Seilbåt-dramaet: Siktede hevder han handlet i nødverge

Nordmannen som er siktet og internasjonalt etterlyst etter et angivelig drapsforsøk på en seilbåt i Atlanterhavet, hevder at han handlet i nødverge. Det melder Dagbladet.

Det er nordmannens forsvarer Øyvind Bratlien som gir de nye opplysningene til Dagbladet.

– Vil du utdype hvorfor han hevder nødverge?

– Nei. Det må vi ta i avhør når han kommer, sier Bratlien til avisen.

Forsvareren har tidligere sagt til VG at nordmannen ikke erkjenner straffskyld.

Den andre nordmannen som skal ha blitt forsøkt drept, er hardt skadet etter hendelsen på den norske seilbåten utenfor kysten av Sør-Amerika. Han får helsehjelp i Norge og har blitt avhørt av politiet.

Kripos er koblet inn i saken. Den siktede mannen er fremdeles på frifot og internasjonalt etterlyst.

– Kripos er i dialog med det aktuelle landet han befinner seg i, for å få ham tilbake til Norge. Vi ønsker ikke å si hvilket land dette er, fordi vi mener det ikke vil gagne etterforskningen at dette blir kjent, sa politiadvokat Anja Perminow Straand i Kripos til VG tirsdag.

En vaktleder ved redningstjenesten i Fransk Guyana sa til VG tirsdag at mannen var rundt 800 kilometer fra land da han varslet ved hjelp av en satellitt-telefon. Det tok nesten 24 timer før han var trygt fremme på sykehus.

Begge personene som skal ha vært involvert i hendelsen er kjent for norsk politi fra før. Saken etterforskes i Norge.

VG skrev tirsdag at mannen to ganger er blitt dømt for narkotikakriminalitet. På 1990-tallet ble han blant annet dømt for å ha smuglet over 49 kilo kokain via en seilbåt til Norge.

