I DEBATT: Alle partilederne er samlet i Bergen for å diskutere blant annet eldreomsorg.

Rørt Vedum: − Det er ikke verdig i det hele tatt

BERGEN (VG) Trygve Slagsvold Vedum ble tydelig rørt da han fortalte om sitt eget møte med norsk eldreomsorg.

– Det handler om folk. Vi skal selvfølgelig sette av mer penger. Vi må gi et tilbud til de gamle vi er så glad i, nærmere der de bor. En prioritering hos oss er flere helsefagarbeidere, som kan ta vare på de vi er så glad i, sa Vedum i TV 2s partilederdebatt i Bergen.

Første tema var eldreomsorg.

– Da jeg skulle til bestefaren til kona mi, var han plassert på et sykehjem på andre siden av byen han bor i. Han sa at «jeg kjenner ingen, og ingen kjenner meg».

Vedums dom over dette var hard:

– Det er ikke verdig i det hele tatt.

INGEN SKINNENDE LØFTER: Erna Solberg (H) mener politikerne må være ærlige om utfordringene i eldreomsorgen.

Tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenberg sa i sin tid at det skulle skinne av eldreomsorgen. Det vil ikke Høyre-leder Erna Solberg love:

– Jeg har aldri sagt at det skal skinne av eldreomsorgen. Ikke fordi jeg ikke ønsker det, men vi må være ærlig på hva som er utfordringen. Hvert eneste år som går henger vi litt etter. I løpet av de neste 15 årene trenger vi 100.000 flere årsverk i eldreomsorgen, sa Solberg i debatten.

– Ganske rå

Andre tema i debatten var privatøkonomi. Finansminister Vedum ble utfordret på hvorfor regjeringen ikke har kuttet matmomsen.

– Det som er frykten vår, hadde vi bare gjort grep på matmoms, ville pengene gått rett til de store matvarekjedene. Det er det god grunn til å være redd for, sa Vedum.

– Dagligvarekjedene er ikke noen snill venn, de er ganske rå.

Han fikk støtte fra statsminister Jonas Gahr Støre, som mente dette ville gagne de rikeste mest – som bruker aller mest penger på mat.

– Det som har truffet oss og andre land, er følgene av pandemi og krig. Vår prioritering i regjering er at vi får kontroll på dette. Jeg tror vi nærmer oss pristoppen, så må vi sørge for at den får en kontrollert landing, sa Støre.

VENSTRESPARK: SV-leder Kirsti Bergstø snek inn et stikk mot den andre partilederen hun er mest enig med, Rødts Marie Sneve Martinussen.

– Vi leverer

I debatten om privatøkonomi gikk SV-leder Kirsti Bergstø i strupen på Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

Etter at Martinussen foreslo å kutte matmomsen med flere milliarder, skjøt Bergstø inn:

– Vi har en arbeidsfordeling her hvor Rødt prater og vi leverer.

KAN BLI VALGVINNER: Hvis velgerne stemmer slik de svarer i meningsmålingene nå, blir dette et historisk godt valg for Høyre og leder Erna Solberg.

Høyre leder an

Tirsdag viste VGs meningsmåling at Høyre beholder forspranget til Ap, knappe to uker før kommunevalget. Høyre kan bli størst for første gang på 100 år.

Dette er de viktigste tallene fra målingen:

Høyre faller forsiktig videre fra toppnivåene i sommer over 30 prosent, men beholder et relativt stort gap ned til Ap: 27,0 prosent for Høyre mot 20,9 for Ap.

Rødt er nede i 3,1 prosent etter å ha vært opp mot fem i vår.

Sp står for det største fallet fra vår forrige måling: Fra 9,9, til 7,7 prosent og er nær halvert siden kommunevalget for fire år siden da de fikk 14,4 prosent av stemmene.

Frp faller også i oppslutning fra 12 til 10,7 prosent.