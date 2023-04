UTHOLDENDE: Magnus (10) går på ski med pappa på slep.

Magnus (10) skøyter for barn i Ukraina – har fått inn 300.000

Magnus (10) stormer frem på ski, for å samle inn penger til barn i Ukraina. Målet er å tilbakelegge mer enn 12 mil i dag, før mørket senker seg over Sjusjøen.

Det er tredje gang Bærum-gutten går på ski til inntekt for SOS-barnebyer i krigsherjede Ukraina. Til sammen har han fått inn over 300.000 kroner.

– Jeg er litt sliten, men det er gøy, forteller Magnus Bækkevar Semb til VG.

Vi fikk ham i tale under en pause i skimaratonet som tiåringen tilbakelegger onsdag, med faren Frode Semb (52) halsende etter i sporet.

De går en sløyfe i flatt terreng mellom Sjusjøen skiarena og Kroksjøen. Klokken 14.30 hadde far og sønn tilbakelagt 80 kilometer. Her kan du følge dem.

– Etter hver runde på 7,5 kilometer tar vi en liten pause. Da drikker vi og tar en brødskive og alt vi har lyst på av smågodt og seigmenn og kjeks, sier Frode Semb.

Farten er 8,5 kilometer i timen.

GØY: Magnus (10) går langt på ski for å samle inn penger til gode formål.

Startet grytidlig

De behøver energi til kraftanstrengelsen, som startet i allerede fem-tiden i morges.

– Da var det overraskende tørr snø og litt trått, men jeg tror det blir bedre utover dagen. Været er fantastisk, med sol fra skyfri himmel, rapporterer faren.

Magnus skøyter i vei med Ukraina-flagg og Vipps-nummer på t-skjorten. Frode Semb forteller at gutten er blitt ambassadør for SOS-barnebyer.

- I påsken i fjor klarte han 12 mil på 16 timer. Vi håper å gå lenger i år, men har ikke lyst til å kommunisere hva målet er ennå, sier faren.

– Mange heier

Magnus synes selv det går fint.

– Det er mange som heier, sier tiåringen onsdag formiddag.

VG skrev om ham også i fjor påske. Da fikk han inn over 60.000 kroner til barna i Ukraina, ved å be dem som fulgte ham, gi fem eller ti kroner for hver mil han tilbakela i sporet.

I fjor høst gikk Magnus på rulleski på Fornebu, for å samle inn til det gode formål.

– Han er veldig glad i langrenn. For å holde på så lenge, må han ha motivasjon - og den har Magnus bygget opp siden han var bitteliten, sier faren.

Fra sønnene Magnus og Didrik (8) var små, har Trine Bækkevar Semb (46) og Frode Semb tatt dem med på småturer på ski og skilek.

Ser frem til pizza

Familien fra Jar leier hytte nær Birkenløypa på Sjusjøen i Ringsaker.

Forrige vinter tilbakela Magnus 670 kilometer på ski. Denne sesongen nærmer han seg 1000 kilometer, selv om han mistet 3–4 uker i desember grunnet sykdom.

I mars hang tiåringen på faren gjennom 54 kilometer under SkøyteBirken mellom Rena og Lillehammer, selv om han er for ung til å delta i rennet.

– Nå gleder vi oss til en pizzapause. Det er dagens høydepunkt, sier Frode Semb.