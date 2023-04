NÆRE: Det rapporteres om både gode sol- og avlingsforhold på Geilo – Ingunn Kalmo Pedersen unnfanget begge barna på deres hytteparadis.

Geilo-påske for 35. gang: − Begge barna ble laget her

GEILO (VG) En gang Geilo, alltid Geilo. Men de lærde strides om varmekabler i gulvet eller hytte uten vann er best.

– Du kan jo tenke deg hva som er mitt favorittpotetgull!

I Cheez-doodles-jakke leder Ingunn Kalmo Pedersen an årets påskerenn på hytteterrassen. Hunden Armani svirrer rundt.

Og barna har å like hytta som har vært i Drammen-familien i en årrekke:

– Tina ble laget på Geilo. Begge barna ble egentlig laget her.

– Det lever jeg godt med, haha, sier datter Tina (33).

MOR OG DATTER: Ingunn Kalmo Pedersen og Tina tilbringer helst all tid sammen.

Det som startet som en enkel utleiehytte da familien kjøpte den, har nå blitt et 230-kvadratmeters hytte med samme standard som i huset hjemme.

– Vi har bygget ut tre ganger etter lommeboken. Sjelen i veggene sitter fortsatt i. Det ville vi ikke fått hvis vi hadde kjøpt en stor hytte der en interiørarkitekt sto for innredningen.

KOSELIG: Hyttas mange rom er det mor Ingunn som har dekorert. Her er påskeharen kombinert med litt julepynt.

Den sammensveisede familien er sammen både på jobb og på fritiden. Tina prøvde derimot å bryte løs med en ferie på Hemsedal for noen år siden.

Det skjer ikke igjen:

– Jeg kom tilbake traumatisert. Jeg skal aldri tilbake dit, ler Tina.

For Geilo-folket, er det ikke mye annet som gjelder.

BEGGE BRA: Johnny sier både velutstyrte hytter og helt primitive hytter har sjarm på hver sin måte. Men når hytta har vaskemaskin og en viss standard, blir hytta brukt mer, tror han.

Det kan Johnny Hermansen, som har drevet snøscooter-service i Havsdalen på Geilo, skrive under på.

Sammen med faren og sønnen sitter han ved boden rett ved skianlegget. Snøscooterne har logoen: www.johnny.no.

– Den var han tidlig ute med for å få, tror jeg, sier sønnen Jørgen.

Etter 40 år har Johnny blitt en institusjon. Få har bedre oversikt over slekt, familiefeider og hyttedrama. Men det som skjer i Havsdalen, blir i Havsdalen.

Og fordi stedet ligger midt mellom Bergen og Oslo blir hytta på Geilo et sted for familier å møtes på halvveien.

I år gjør været og en svak krone at Geilo-påsken når nye høyder:

– Det er maks klaff. Det går 6–8 år mellom hver gang vi har en sånn påske.

BUDALEN: Snøscooteren suste forbi langennsgåere på vei opp til hytta.

Johnny har vært tidlig på’n i dag: Før hyttefolket krevde sitt, varmet han opp sin egen hytte – uten strøm og vann i Budalen. Datter Line og sønnen Jørgen med familie skal nemlig opp.

Hit kommer du bare frem med ski eller snøscooter – i dag ble det det siste.

Et kvarters kjøretur med tilhengeren full av vann, ski, barn og VGs journalist og fotograf, er varmekabler og vaskemaskin byttet ut med utedo og medbrakt vann.

KOS: De beste minnene lages på hytta til familien Sæther/Hermansen.

HYTTEKOS: Sokkene til Jonas må tørkes litt over peisen før leken kan fortsette.

– Å gå på do midt på natten, det er det verste, sier Line.

– Det gjelder å begrense inntaket av væske på slutten av kvelden, ler svigersøster Catharina.

Men til tross for noen praktiske utfordringer, ville de ikke valgt noe annet: Dette er stedet familien får hvilepuls.

– Alt er helt stille, vi hører ingenting. Vi slapper veldig godt av. Det er fryktelig deilig. Og så er det utsikt der vi ser langt, og ikke inn i en blokk, sier Line, som til vanlig bor på Grünerløkka i Oslo.

– Hvis du kunne velge – hytte i bakken eller denne?

– Jeg hadde nok valgt her, sier Line, og svigersøster supplerer:

– Hadde det vært dusj og do her hadde dette vært prima. Og den stillheten her ...

Hytta har solceller som holder lysene i gang på kvelden. Når strømmen går, tar de kvelden.

Og talte minutter på den lille TV-en gjør at yatzyen lettere hentes opp:

– Jeg fikk to igjen! Er jeg god eller er jeg god?, spør Line nevøen Jonas (5).

– Du er god!

YATZY: Line Sæther, Jonas (5) og moren til Jonas, Catharina Ree-Lindstad.

– Er det noen som alltid vinner?, spør VG.

– Egentlig mamma, fordi hun jukser. Men egentlig du og, Jørgen.

– Jeg?

– Ja, du jukser du og. Hvis du kan.

– Ja ... Hvis jeg ikke blir tatt for det, så. Men nå er det så mange som følger med.