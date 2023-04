FØLGESVENN: Mobilen er aldri langt unna KrF-leder Olaug Bollestad - som her i Stortingets vandrehall.

KrF-Bollestad: Innfør 16-års grense på sosiale medier

Olaug Bollestad (61) vil sperre mange unge ute fra sosiale medier. På tide med 16 års-grense, mener KrF-lederen.

– Vi har i dag en såkalt aldersgrense på 13 år. Men halvparten av 9- og 10-åringer bruker jo sosiale medier. Dette holder ikke lenger, sier Olaug Bollestad til VG.

Til helgen blir hun gjenvalgt som leder i Kristelig Folkeparti - et parti ikke viden kjent for å bli nedrent av unge velgere.

Uansett: Bollestad kobler den store økningen innen depresjon, angst og psykiske utfordringer blant barn og unge - til bruken av sosiale medier.

– Flere og flere sliter psykisk. Køene til BUP BUPBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk blir lengre. Mange barn og unge selv peker jo på bruken av Instagram, TikTok, Snapchat og Facebook som viktige årsaker til det, sier Bollestad til VG.

BOLLESTAD SKROLLER: KrF-lederen har selv blitt en kløpper med fingertupper og tommeltotter på mobilen. Bildet er tatt ved Stortingets noe tilårskomne posthyller ved vandrehallen utenfor stortingssalen.

Hun liker ikke de sosiale medienes algoritmer – og hvordan de kan registrere barn og unges brukervaner ned til minste detalj.

Nå vil hun ha med seg både KrF-landsmøtet og etter hvert Stortinget på å innføre aldersgrense på 16 år for sosiale medier, med krav om registrering og innlogging med BankID BankIDBankID er en elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett. I stedet for kulepenn, pass og papir, kan du bruke BankID. eller tilsvarende løsninger.

– Ta eksempler med preparater som skal gi brunfarge og slankere kropper. Det drives aggressiv markedsføring også i sosiale medier. Dette påvirker jo barn og unge. Både kroppsfokuset og forbrukermønsteret deres påvirkes hele tiden, kritiserer Bollestad.

Hun mener landets fremste folkevalgte ikke kan overlate ansvaret for barn og unges bruk av sosiale medier til ungdommene selv og de sosiale mediene alene. Men heller gi makten tilbake til foreldrene.

APP-JUNGEL: Sosiale medier dominerer gjerne i app-samlingen til unge mobilbrukere. ILLUSTRASJONSFOTO

– Det er vår fordømte plikt å vurdere tiltak og se om det er mulig å sette noen rammer.

Angst

– Legger du ikke vel mye av ansvaret for barn og unges psykiske utfordringer på sosiale medier?

– Årsakene er sammensatte, men sosiale medier er en viktig del av det, svarer KrF-lederen som etter alt å dømme blir gjenvalgt på KrF-landsmøtet lørdag.

Hun viser til lekkasjer fra undersøkelser gjort av Facebook selv, og den store Ung-HUNT-undersøkelsen Ung-HUNT-undersøkelsenHelseundersøkelsene i Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom fire befolkningsundersøkelser og omfatter også en egen ungdomsundersøkelse. som viser at 44 prosent av jenter rapporterer om angst og depresjonssymptomer.

– Så en del av det ligger der, men jeg sier ikke at alt ligger der. Men det er klart at barn og unge er ganske uskjermet inne i dette universet av sosiale medier, svarer Bollestad.

– Hva med unge som kanskje har de fleste vennene sine i sosiale medier?

– Ja, da må vi jo tenke på hvordan vi skal sørge for at de bruker frivillige lag og organisasjoner, idretten og har fysiske møteplasser.

Innlogging

Kommunikasjonssjef Hege Steinsland i BankID, skriver i en epost til VG at det ikke skal by på problemer å bruke tjenesten som innlogging på sosiale mediekanaler.

ID-EKSPERT: Hege Steinsland i BankID.

Før Høyre-landsmøtet foreslo eks.statsråd og pappa Nicolay Astrup 15–16-årsgrense og krav om aldersverifisering med BankID for å bruke sosiale medier. Men fikk ikke med seg partiet.

BankID er fra før leverandør blant annet til det offentlige.

– Det er fullt mulig for det offentlige å lage samtykkeordninger der foreldrene benytter BankID eller andre norske elektroniske ID-er, skriver Steinsland til VG.

– BankID kan selvsagt også være et alternativ for innlogging på sosiale medier, legger hun til.

Man må enten ha vist pass eller møtt opp personlig for en id-kontroll før man får en BankID.

BRENNA SKROLLER: Tonje Brenna (Ap) er kunnskapsminister.

– Innloggingen har en sikker identitetsfastsettelse, mens ofte når du registrer en profil på sosiale medier, så kan du velge hvem du vil være; deg selv, en eldre eller yngre versjon av deg selv eller et alias, skriver Steinsland.

Mange timers skjermbruk

Tidligere denne uken gjorde regjeringen kjent at den vil sette ned et eget utvalg som skal se nærmere på barn og unges skjermbruk og konsekvenser av kunstig intelligens.

– Ni av ti tiåringer har en smarttelefon, og over 70 prosent av ungdomsskoleelevene bruker nå minst tre timer foran skjermen hver dag. Vi vil be utvalget se på hvordan det påvirker konsentrasjonsevnen, søvnkvaliteten, den psykiske helsen og læringen til ungene våre, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

– Barna våre skal lære å bruke digitale ressurser på en trygg og god måte, legger hun til.